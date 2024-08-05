科技．人文聯合講座／對數位發展部長的建議

我不完全清楚數位發展部的任務是什麼，但我相信是和軟體有關的，因此在下面對部長提出一些有關軟體的希望。

一、擴大國產軟體市場

如果比較軟體和硬體，我們會發現硬體產業的市場大多數是全球性的，可是軟體產業能夠外銷的公司實在不多。我們有相當多軟體公司，從業人員的水準也相當之高，發展出來的軟體也是相當好的。比方說，我們有軟體公司推出雲端軟體，根據我本人使用的經驗，這個軟體實在是相當之好，我可以利用它將很大的檔案很輕鬆地送給別人。我也在用一個和ＬＩＮＥ性質相同的國產點對點通訊軟體，非常好用，比ＬＩＮＥ好得多，可是在國內用的人比不上使用ＬＩＮＥ的人。我國也有相當不錯的資料庫管理系統，可惜知道的人也不多。

因此，我希望部長能夠好好推崇軟體方面愛用國貨的想法；韓國科技發達，與愛用國貨是有關的。這並不是要有保護政策，因為國人幾乎有不愛用國貨的現象，關於這一點，政府要負很大的責任。

部長不妨研究一下，為何我們的軟體外銷成果不彰，也許和軟體工程師的英文能力是有關的；因為要使用軟體，不是看手冊就可以的，必須要能溝通，而且程式裡的註解必須都是英文的。我曾經看過歐洲一個醫院專用軟體賣到相當多國家，可是我看過那個軟體的功能，和我國國產的醫院管理系統軟體差不多。所以我希望部長能夠冷靜地研究一下，如何使得我們的軟體比較容易外銷。

二、鼓勵軟體界發展與作業系統和通訊技術有關的軟體

我國大多數的軟體工程師會寫人事管理系統、財務管理系統、點餐系統等等，這些都屬於應用軟體，主要針對資料的運算和處理，與作業系統和通訊技術關係不大。現在大家常用的如AnyDesk和繪圖系統，就不是簡單的軟體，因為它牽涉到網路通訊或是更精密和複雜的數值運算，也牽涉到作業系統，這類的軟體有替國家宣傳的功能。

這類的軟體都不容易發展，因為寫程式的人必須很懂得作業系統和通訊技術的細節。一般學校的學生不容易獲得這種知識，如果政府要發展這一類軟體，一定可以因此培養相當多很熟悉系統軟體的人；這種人對於資訊安全也會比較有貢獻，國家絕對需要這種人。

總結來說，希望部長推行愛用國貨的觀念，應該多多舉辦各種研討會，使國人知道我們已經有不錯的雲端系統、點對點通訊系統和資料庫管理系統。也希望部長能夠促使我國發展出很多較難發展的軟體。我國已經有相當不錯的軟體工程師，如果有政府的支持，絕對可以發展出非常令人驚豔的軟體。（作者為清大榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長）