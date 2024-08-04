培育跨領域人才 打造AI智慧島

國科會上月委員會會議通過二○二五年度科技預算，總額達到一四六七億元；加上前瞻計畫的一二九億元，總預算達到一五九六億元，創歷年新高。這筆預算主要用於半導體、ＡＩ、淨零科技、太空等十大領域，顯示台灣對於科技創新和發展的重視。國科會主委吳誠文強調，台灣要成為人工智慧強國，必須要同時具備設計ＡＩ系統軟體、製造ＡＩ系統硬體及應用ＡＩ工具能力等三大條件。

先進半導體製造能力是國家科技力量的核心，台灣擁有領先世界的先進晶片製造能力，因此吸引歐美及日本、印度等國家前來尋求合作。從壯大台灣科技實力的角度來看，以半導體科技為核心的跨領域整合與應用，將是未來五年的科技發展方向。這些應用包括淨零科技、國防科技、ＡＩ應用及太空應用等，均需要政府跨部會整合來推動，將半導體技術應用到更多領域並更大效率化應用ＡＩ，創造更多的創新價值和產業效益。

當前台灣正面臨多重挑戰，包括氣候變遷、少子化與高齡化、中國威脅、貧富差距擴大、及能源轉型等。這些議題雖複雜，但跨領域整合可以成為關鍵解題策略。透過跨領域整合，可以有效應對當前的社會經濟挑戰，促進國家長遠發展。

要達成這些目標，人才是根本。台灣需要透過教育與提升數位技能，為ＡＩ和其他科技領域應用培育所需人力。聚焦產業實務的解題能力來培育更多具備創新思維和跨領域實踐能力的人才。這些人才將成為台灣科技進步的重要推動力，並在未來成為各領域的中堅力量。

總結來說，台灣擁有世界領先的半導體製造能力，是進一步發展科技應用的重要基礎，需要跨領域運用晶片實力在淨零科技、國防、ＡＩ及太空等應用領域取得突破。同時，透過人才培育和產學研創新解題平台建構，將智慧科技應用普及到政府各部會與百工百業，打造真正的智慧科技島，提升台灣在全球科技版圖的地位。