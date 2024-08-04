星期透視／翁柏宗只是民進黨總體戰略的小環節

立院七月十六日三讀通過「國家通訊傳播委員會組織法」部分條文修正案，刪除延任條款，限制連任次數，總統也於七月卅一日公布，然行政院卻又指定原副主委翁柏宗延任並代理主委，並認為有權訂定該法施行日期，擺明不甩國會通過的法案，在野群起圍攻，並嗆「嚴審部會預算」；無獨有偶，甫卸任的ＮＣＣ委員王維菁、林麗雲日前發出公開信，指台灣「政媒集團化」成形，媒體成為政治部門輿論宣傳的工具，使台灣新聞報導不公、新聞頻道失其公信力。兩件事情激盪，不僅凸顯出ＮＣＣ的治理已然失靈、搖搖欲墜外，更可悲的是，執政高層卻只想護愛將、走巧門，一副就是「給我柏宗、其餘免談」的高姿態，想用翁為槓桿，和在野來個以小搏大。

所以在博弈過程中，政院先是「暗渡陳倉」，藉法律施行空窗期及自我解讀，忽視國會刪除的延任條款，硬要翁延任並代理主委 ; 再「強迫搭配」想將新一屆委員的同意任命和新法施行日掛鉤，你審人事，我就讓新法上路。朝野交鋒現今看似都在ＮＣＣ與翁柏宗的爭議上，在野重兵布防，但說穿了，翁及ＮＣＣ其實根本無關宏旨，只是民進黨總體戰略的次要環節，用以牽制在野或測試藍白能耐而已；實際情況是，民進黨現階段早已戰略清晰，兵分多路，意圖合圍、裂解、殲滅在野。

首先，司法才是綠軍的主軸戰線。憲法法庭裁定暫時處分，明顯翻轉原本藍白聯手國會改革的成果，好不容易能進一步制衡行政權的利器變得無用武之地，朝野權力消長，人氣王韓國瑜甚至銷聲匿跡；新竹市長高虹安與立委顏寬恒被判刑、新竹縣長楊文科被起訴，國民黨對楊、顏未祭黨紀，早被綠軍酸爆，對中間選民而言，由於鄭文燦被收押效果太強，政治紅利往賴清德的改革形象上集中，藍軍對自己人被起訴、判刑，動作消極，白軍怕柯文哲也有事，甚至傳出可能設副主席因應，朝攻野守，綠軍更可以逸待勞。

其次，大內宣開拓市場直接輾壓ＮＣＣ委員對「政媒集團化」的質疑。王、林二位卸任委員雖點出現今媒體、新聞產製的問題，也是壓垮ＮＣＣ治理失靈的最後一根稻草，更讓久居高位的翁柏宗，延任及代理缺乏合理及正當性；但問題是，藍軍對其猛酸，就連政院都冷回「他們當時職權就可以做一些事」，坐實裡外不是人的窘境，如此一來，就算兩人點出媒體失職並衝擊民主的實情，論述公信力也大打折扣。反觀綠軍認知作戰大戲「零日攻擊」近日聲名大噪，就算藍軍痛批政府拿納稅錢一點一三億大賣「芒果乾」搞認知作戰，但政院與陸委會則雲淡風輕回應「與政治無關」、「大可不必」。由於該劇題材與台海情勢連結有戲劇張力外，還找了日星高橋一生畫龍點睛，噱頭十足，甚至還能開拓選民市場，為「抗中」、「抹紅」的操作加碼。

最後，民進黨根本不在乎ＮＣＣ，畢竟早就被工具化，只要能遂行可欲的目的，綠軍哪在乎誰延任、誰當主委，就算翁柏宗被攻陷，要找多少個翁柏宗都不是問題；ＮＣＣ這局根本是個幌子，甚至是誘敵深入的陷阱，算準了在野只能罵，最多在立院以人數牽制，然「青鳥拚罷免」這把利劍只要懸在幾個新科立委的額頭上，綠軍說不定就能從在野內部裂解其脆弱優勢。行文至此，不禁背脊發涼，深覺藍白兩黨主席，若是針對綠軍戰略攻勢束手無策的話，還不如盡早打包走人，讓盧秀燕、黃國昌及早上位吧！

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授）