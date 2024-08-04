名家縱論／將兩國關係校正到兩岸關係

上月下旬烏克蘭外長庫列巴訪問中國大陸，在廣州與王毅會晤，烏克蘭外交部網站宣稱此行在探討「停止俄羅斯侵略，以及中國在實現公正持久的和平的可能角色」，並且表示中國大陸在促進全球和平的重要性。

眾所皆知美國在俄烏戰爭中提供烏克蘭最多的軍事援助，它同時指控中國大陸在此戰爭中是俄羅斯關鍵的支援者，但是烏克蘭為了國家利益，仍然願意爭取敵人的朋友，協助終止戰爭破壞持續，盡速重建發展。對於現在實施全面「抗中」政策的民進黨政府，應當有所啟示。

中共二十屆三中全會仍然強調深化兩岸融合發展，金門撞船事件在一六七天後終於有了結果，我們對執法與協調人員的辛苦表示感謝，但是當前我大陸政策的偏差，才是問題的焦點。

陸委會副主委梁文傑在事件結束後於網路節目中表示，「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，跟「台灣地區跟大陸地區互不隸屬」是一樣的，即使沒有九二共識，兩岸也可以協商，解決問題。有些人會問這是他個人的理解？還是政府的政策？我認為，這應該是民進黨政府普遍的思維。

首先還是要強調每個人都可以有不同的政治主張，但是不能違反既有的法律規定。我們的憲法是一個中國的憲法，兩岸人民關係條例也開宗明義指出，台灣地區與大陸地區都屬於中華民國領土，因此兩區不是兩國關係，沒有互不隸屬的問題。

民進黨當然知道這些規定，但是這些都不符合他們的期待，因此選擇漠視，或是在尚未修改這些規定前，以他們理解的方式去表達，但是這種理解完全是曲解法律的原意。相信未來民進黨政府還有可能規避困難的修法程序，以釋法、釋憲的方式，將曲解的意見成為實踐性的法律。

其次，民進黨的一貫想法就是只要得到執政權，中國大陸就必須與必定會與其進行溝通與協商，但是民進黨執政至今，國台辦與陸委會，海基會與海協會都未有接觸、溝通的情況。正因為沒有九二共識的政治基礎，這個事件才拖了將近半年才解決。

而梁文傑卻說此事久拖不決關鍵在「大陸不信任台灣的司法體系，甚至不承認台灣的司法權」，這樣的說法似乎忘記二○○九年簽署的「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」仍然存在的事實，如果大陸不信任我們的司法體系，如何簽成這個協議？

更重要的是依此協議，兩岸執法單位直接溝通、協商，尤其是兩岸警方聯手破獲多起詐騙犯罪案件，執行成效顯著，人民對此協議的滿意度最高。此協議充分體現對等、尊嚴的精神，又能迅速解決問題，實際參與的執法人員感受最為深刻。

兩岸人民在缺乏交流與理解的情況下，敵意處處可見又急遽升高，既然大家都認為金門事件能夠達成共識難能可貴，那就應該回歸到「中華民國的憲政體制」，將「兩國關係」校正到「兩岸關係」，既可避免類似烏克蘭的悲劇，也可以創造良性互動的空間。

（作者為政治大學東亞所名譽教授）