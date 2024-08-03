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「零日攻擊」拿逾億 徒增分歧

聯合報／ 蔡爰／退休教師（新北市）

台劇「零日攻擊」未演先爭議。零日攻擊除了領取文化部補助七一三一萬元，國發基金也投資四一七○萬元。公帑是否運用得當？必須關切。

日前釋出的前導片，片中邏輯讓人搖頭。包含「中國大陸長期滲透黑道，（台海戰爭爆發前）逼台灣的監獄釋放重刑犯製造動亂」。既是長期滲透，政府早該因應。但長期以來，政府又破獲多少黑道匪諜？敵軍還沒登陸，卻能控制我方監獄，難道監獄所長和管理員都是中共同路人？又如「戰爭爆發倒數第三天，電視台都被插播中國統戰廣告」，難道連一堆親綠的電視台都親中？

此外，「戰爭爆發倒數第二天，第五縱隊就出發了，還邊騎機車邊唱歌…」。之前，該劇總顧問沈伯洋被問到第五縱隊如何預防，他說村里長、立委和大學教授是高風險，黑道、陸配的風險介於中間，宮廟宗教組織風險低。既然第五縱隊危害巨大，國安不能疏漏，政府早該預防。

該劇導演表示：希望我們可以一起透過零日攻擊來思考、反省我們所處的位置，是不是足夠團結，能不能有一樣的共識和勇氣。這是緣木求魚、背道而馳。前導片已是看法兩極；待正式上演，產生的分歧恐更多。既無助團結，也難凝聚共識，上億元民脂民膏，不該這樣用！

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