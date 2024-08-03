暗殺之後 中東對國際衝擊加劇

以哈戰爭屆滿十個月前夕，以軍先空中擊殺黎巴嫩真主黨最高軍事指揮官舒庫爾，數小時後在伊朗作客的哈瑪斯政治領袖哈尼雅再遭暗殺，以國似有意強迫美國介入衝突；伊朗則為哈尼雅舉行國葬，最高領袖哈米尼在主持祈禱儀式時，矢言要為哈尼雅之死「血債血償」。中東區域戰爭風險急遽升高，連帶也衝擊國際金價、油價及股市。

哈瑪斯武力折損有限，新戰士招募反更易。哈瑪斯戰士約有四萬人，以軍宣稱已擊斃其近一萬五千人，美國情報則顯示只有一萬人，另大部分哈瑪斯軍事指揮體系仍完整如初，此外百分之八十地下坑道猶屬堪用，可儲存武器、充當指揮所及阻礙以軍的追緝與監視，哈瑪斯武裝部隊戰力仍不可輕忽。

以哈戰爭爆發至今，加薩居民百分之八十被迫流離失所，百分之七十五以上居民家中有人被殺死或受傷，全民忍受無水、無電、無食物等不人道困境，但哈瑪斯支持度有增無減，更有百分之七十三加薩居民相信哈瑪斯有權發動去年十月七日的奇襲。當哈瑪斯獲得當地社區的普遍支持時，有利於新一代戰士的招募，能快速補抵死傷戰士人數。此外，社區支持還有助自殺炸彈客招訓，因為民眾將尊稱他們為烈士。種種預示，哈瑪斯戰士有更高的決心與勇氣與以色列展開持久游擊戰。這個本質為恐怖主義的團體正往勝利的道路前進，對以色列的威脅只會增加。

以哈戰爭初始，國際社會普遍同情以色列，但戰事發展顯示，以軍在加薩不符比例原則的攻擊，明顯跨越自我防衛紅線，國際司法機構因而接連指控，以色列涉犯戰爭罪及違反人道罪。聯合國國際法院日前更指稱，以色列違反國際法，認定以色列「非法」占領巴勒斯坦領土，應盡速撤離及賠償損失。五月時，西班牙、挪威及愛爾蘭陸續承認巴勒斯坦國，更加深以色列的國際孤立。

內唐亞胡國內支持度持續低落，最近民調顯示，百分之六十六受訪民眾不支持他連任，對於「一○七事件」政府的疏失，有百分之八十五的民眾贊成調查，但內氏始終不願調查究責，此種種預告，失民心的內唐亞胡極右政府恐不易在這場戰爭中取得勝利。

內唐亞胡七月廿四日在美國國會發表演說，企圖將美以兩國安全綁在一起，以「以色列的勝利就是美國的勝利」為主軸，遊說美國加速提供武器，團結對付共同敵人伊朗及其代理人哈瑪斯、真主黨、葉門青年運動等。此次哈尼雅在德黑蘭遭暗殺，意圖激起伊朗發動報復性軍事行動，把中東推向毀滅性區域戰爭，逼迫美國全面介入以哈戰爭，保全以國的生存，以及內唐亞胡的總理大位。

以巴衝突七十年有餘，雙方政客以謊言操弄民粹思維與民族大義，驅動一次又一次的復仇戰爭，仇恨切斷也摧毀了人民間的情感連結，復仇的衝動驅策著決策者，平民何其無辜。借鑒以巴，作為一介平民只能祈求兩岸領導高官們能以百姓福祉為念，共謀台海和平與幸福子民。