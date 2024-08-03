近5000億赤字 揭特別預算真相

審計部公布一一二年度中央政府總決算審核報告，報告中揭露，總預算與特別預算歲入歲出併計後，二○二四到二○二九年度均為差短，二○二四年度預計短絀高達四九○五億元，審計部終於說真話。

蔡英文政府八年來破壞財政紀律，以特別預算方式毋庸送立法院審查，大撒錢，騙選票，討好選民。政府財政長期負擔沉重，政府偏說連五年超徵稅收甚至為選舉綁票；而如今審計部提出的報告卻說未來五年入不敷出，今年經費甚至短絀近五千億元！

蔡英文政府財政紀律敗壞的後遺症終於露餡，政府不應將一般性經常預算以特別預算編列，規避立法院審查；掩人耳目，破壞財改紀律，只為贏得選舉，討好國人，卻債留後代。「二○二四年後沒她的事」，蔡英文也說得出口。

一○六年度以來，政府連續七年總決算歲入歲出產生賸餘，顯示近年來國家財政持續改善；但根據「台灣事實查核中心」調查報告，必須將「總決算」與「特別決算」合併計算，才能掌握中央政府財政收支狀況。審計部的報告讓國人大開眼界，終於明白，原來如此。

民進黨政府過去五年超徵稅收，如今預告未來五年入不敷出，政府不應利用特別預算編列一般性經常預算，美化財務帳面，騙選民騙選票，民進黨執政夠厲害了！

蔡英文曾說，台灣經濟正處於廿年來最好狀態，但是在她卸任前，國債鐘創下六兆四一二八億元，平均每人負擔債務廿七點四萬元的歷史新高；終於讓人了解蔡英文任內七次以舉債編列特別預算總額高達二點四兆元，在在為選票，債留子孫後代，也沒她蔡英文的事了，賴清德會如法炮製嗎？