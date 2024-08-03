景氣紅燈 雨露恐未均霑

國發會七月廿九日才公布六月景氣燈號，出現卅個月以來亮出的第一顆紅燈；昨天台北股市收盤卻崩跌一○○四點，創下史上最大跌點！股市大跌是否應驗市場所謂「紅燈賣、藍燈買」的說法不得而知，但紅燈是否就代表經濟回升，則有待驗證。

許多經貿相關部會官員指出，景氣出現久違的紅燈，乃景氣已趨於熱絡，在出口、生產成長帶動下，經濟已處於回升周期趨勢，堪值慶幸。官方想要表達的似乎是：景氣紅燈代表全國國民也可以跟著經濟好轉而受惠。然而細觀相關指標，隱藏之內涵卻是官方沒有說出口的真相，在景氣璀璨的紅燈下，產業及員工是否實質受惠？

官方新聞稿指出，六月景氣對策信號綜合判斷燈號轉為紅燈，其中由於受惠半導體供應鏈及伺服器需求熱絡，加上傳產外銷回穩，出口轉呈紅燈。但此等訊息隱藏著台灣外貿出現傾斜、整體外銷偏重半導體供應鏈的不均衡發展現象，亟需經濟發展相關部會重視；另由貿易署發布外銷統計分析，六月外銷金額三九九億美元，與去年六月的三二三億美元相比，成長百分之廿三，此成長應是出口景氣燈號轉為紅燈的主要因素。然而，倘與前年六月的出口高達四二一億美元相比，則今年六月的外銷仍衰退百分之五！由此可知，六月外銷景氣紅燈僅是去年外銷嚴重衰退、比較基期較低所顯示的增長數字。倘以六月景氣燈號出現紅燈即解讀為經濟好轉，則仍有可能失之偏頗而不易察覺外銷政策及拓銷施政之失。

另依官方貿易統計，今年上半年一至六月出口總金額較上年同期增加二二九億美元，成長百分之十一點四，其中獨以資通與視聽產品增加三二五點九億美元最多，惟電子零組件出口減幅百分之五點六、光學及精密儀器衰退百分之廿六點五、運輸工具減少百分之十八點二、基本金屬及其製品衰減百分之三點九，傳統產業出口仍不振。雖然傳產外銷六月略見回穩，但無法確認傳產業者實質營運及外銷已回復先前水準，傳產元氣仍未回復，影響層面除傳產經營主外，企業員工家庭生計、實質所得更受打擊。

六月景氣燈號紅燈亮閃了一下，但人民真有因此受惠且雨露均霑？人民均可尋食肉糜？可能需經貿主政官員對傳產及產業、經濟均衡發展賦予更多的關愛眼神與支援。再觀察七月官方的說法，外貿出口將不如預期的好、且股市近期又已重挫回檔，原先期盼股市大好帶動國民財富提升，並可刺激國內消費支出、促進景氣回升的期望，在短期內可能又要落空，景氣燈號或又將黯淡。

而年底美國總統大選、經濟硬著陸的風險及區域地緣政經變局、全球貿易大戰、新結盟產業供應鏈形成等政經因素，勢將對未來國內景氣造成影響，經貿主政機關與高官如何選用人才，適才適所並能審慎評估掌握國際政經情勢而妥為規畫施政因應，始能讓全國百姓均有肉麋可食，讓全民確能受惠於景氣回升成果，方不辜負全民期望。