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立委怎麼用錢 立院應說明白

聯合報／ 陳月香／公退（新竹市）

高虹安案自一審宣判以來，有人忿忿不平，有人認為判得太輕，究竟標準答案應該是什麼？立委助理雇用的標準和依據是什麼？筆者曾在中央院級機關擔任過多年主辦會計，想把過去的經驗提供各界參考，希望對未來制度的建立、司法裁判的尺度有所幫助。

我服務過的機關為便於委員們經費的支用與核銷，自民國七十餘年起，訂有委員為民服務費用支用規定，但內容過於寬鬆，核銷時常有公私界線不明或灰色地帶的經費，令人困擾不已。經過多次的開會溝通，於民國一○八年通過修正為現行規定，讓委員們可以放心使用經費，也免除小職員不必要困擾。立法院倘能借鏡，盡速修正並明確規範相關內部規定，讓擾人的立委用人問題得以解決，也可讓司法檢調單位免於陷入困境。

此外，筆者於地方服務時，有機關首長因經費流用等問題遭求刑五年，我以證人身分出庭告訴法官，歲出預算計畫明細表有甲式和乙式，地方用甲式，中央用乙式，乙式的分支計畫寫在一起，就不會有流用問題。後來首長獲判無罪，判決書上清楚記載這些話。對於高案，倘立院內部人員能向外界說明清楚相關支用規定，以及對當事者有利之依據或事例，也是功德一件。

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