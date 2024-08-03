公務員圖利罪 勿淪偵審業績

邇來媒體報導關於地方建案是否涉及主管機關公務員違法之爭議，從而讓人注意到刑法及貪汙治罪條例所定「公務員圖利罪」司法實務運作的寬嚴問題，值得深入探究，以期毋枉毋縱。

長期以來，公務人員在行政作為的裁量範圍內，每因勇於任事而被以「圖利罪」偵辦的案件；經過冗長審判程序，最後多以「無罪」定讞收場。然而其訴訟過程之身心折磨，名譽損失，就不是「遲來的正義」所能回復！

根據有關統計，公務員被訴圖利罪的「定罪率」不超過五成。也就是說，有一半以上的被訴公務員最終被證明無辜。如此偵、審的泛濫，既侵犯了行政權的裁量分際，導致公務員「多做多錯，少做少錯，不做不錯」的消極心態，也影響廣大民眾受公務員服務應獲之正當權益。

貪汙治罪條例第六條所定的公務員圖利罪，屬於法定本刑為五年以上的重罪，然其犯罪構成要件甚為抽象模糊，以致執法者可以羅織甚廣，公務員動輒得咎。近年來立法機關雖數度修法，增列必須「明知違背法令」的主觀構成要件，並將此「法令」的範圍明確列舉，且以實際獲得利益為必要（學理上稱為「結果犯」），期使犯罪構成要件更加嚴謹，避免論罪浮濫。然而徒法不足以自行，檢調、廉政單位於偵辦此類案件時，應多審慎，深體立法的本旨；尤其不宜基於「拚業績」思維而對積極任事的公務員予以非難。

公務員圖利罪的立法原意，固然是在嚇阻公務員假借職務權力、機會而謀取不法利益，唯貪汙治罪條例中其他諸多法條，其實已經足夠懲貪之用。

而今「公務員圖利罪」此項罪名的存在，恐因執法偏差導致公務員不敢勇於任事而延滯行政效率；得與失之間的衡量，立法政策應可考慮廢除此貪汙治罪條例中的罪名，回歸適用普通刑法第一百三十一條所定較輕刑度之犯罪類型。