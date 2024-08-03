貪汙刑度 應即檢討修法

立委顏寬恒、新竹市長高虹安涉貪案日前相繼宣判，顏寬恒遭判七年十月，並褫奪公權三年，高虹安則是七年四月，並褫奪公權四年。唯相較檢方起訴高虹安虛報助理費新台幣四十六萬元，地院認定高虹安的犯罪所得僅十一萬餘元，承擔如此高刑度制裁，是否為合理刑責安排，有無情輕法重之弊？引發輿論熱議。

現行貪汙治罪條例將公務員貪汙行為分為三級，分別處無期徒刑或十年以上、七年以上、五年以上有期徒刑，並一律褫奪公權。顏寬恒、高虹安跟之前被蔡英文總統特赦的韓豫平少將，均係觸犯二級貪汙罪，只要貪汙所得達五萬元以上，法定刑即需處七年至十五年徒刑。

各國對不同犯罪類型之評價，本受國內傳統文化及社會進化程度等影響。貪汙條例對公務員之嚴懲，和德國、日本相比懸殊。尤其我國刑法瀆職罪章已規定公務員應加重其刑至二分之一，對公務員貪腐行為早已足夠嚴懲。貪汙條例將公務員貪汙和殺人、強姦殺人罪同視，甚至給予比擄人勒贖罪更重的法定刑，在法理上已違背罪刑相當原則而應屬違憲。

事實上，司法實務亦深知本條例不合理性，不斷嘗試限縮其可罰性範圍，一一一年二月前檢察總長江惠民即邀集相關會議，決議公務員詐領加班費、值班費、差旅費及休假補助費等，一律改以普通詐欺罪論處。故高虹安縱有詐領助理加班費行為，參酌上開決議，依刑法詐欺罪從重論處即可。此外法務部今年三月亦提出貪汙條例修正案，修正小額貪汙案件的量刑規定，金額五萬元以下者必減輕或免除其刑。

此外，大法官於一一二年憲判字第十三號，宣告「毒品危害防制條例」第四條：「販賣一級毒品者，處死刑或無期徒刑。」導致情節極其輕微顯可憫恕個案，縱適用刑法第五十九條酌減仍情輕法重，致罪責與處罰顯不相當，另得再減輕本刑至二分之一，在在顯示刑法不能逸脫憲法比例原則。

析言之，建立一套抗制貪汙行為的刑事法控制網絡，是現代法律系統的一項挑戰；本文並非為高虹安、顏寬恒等脫罪，唯此二案再次驗證貪汙治罪條例早已不合時宜，能否藉此啟發重新檢討與思辯，確保刑罰與罪刑相稱，庶幾能維護社會公平正義。