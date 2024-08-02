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雙軌化+走直線 讓東快鐵敢快
日前交通部李部長提到高鐵應繼續往東延伸至台東，會啟動高鐵延伸台東可行性研究。西部縣市高鐵、高速及快速公路四通八達，前瞻基礎建設計畫競相爭取蓋捷運或輕軌；相形之下東部鐵路雙軌化、截彎取直及預警系統仍在牛步，交通部的鐵路願景是「西高鐵，東快鐵」，打造環島六小時生活圈，何時才能兌現？
東部鐵路因路基受河谷及山谷地形的限制，大部分為單軌且彎道甚多，除北迴線為雙軌及直線外，花東線及南迴線鐵路雙軌化只有四十公里，快車、區間車及貨車皆在同一軌道行駛，安全性令人質疑。因此推動「東快鐵」首要工作應是鐵路雙軌化、截彎取直及預警系統。
目前東快鐵正進行花東鐵路雙軌化工程，預計二○二七年完工。南迴線鐵路雙軌化工程，迄今仍在可行性評估。花東鄉親還擔心北宜直鐵提升為高鐵東延宜蘭，未來花東人到台北是否要在宜蘭轉搭高鐵？
提出下列幾點供交通部參考。一、北宜直鐵與北宜高鐵應二鐵共構：由於北宜高鐵係四軌設計，因此北宜直鐵應納入北宜高鐵路廊，花東鄉親北上可一路直達台北，不必在宜蘭站轉搭高鐵。二、積極進行南迴段雙軌化工程可行性評估作業，否則再經綜規作業及環評，可能又拖十年。三、寬籌經費加速執行東部鐵路邊坡改善計畫及建立天然災害預警系統，確保行車安全。四、重要會車點的車站增設避車道，讓區間車及貨車能避開快車通行。
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