聽新聞
test
0:00 / 0:00

雙軌化+走直線 讓東快鐵敢快

聯合報／ 陳劍賢／台東縣體育發展基金會董事長、台東縣議會前秘書長（台東市）
東部鐵路因路基受河谷及山谷地形的限制，除北迴線為雙軌及直線外，大部分為單軌且彎道甚多。本報資料照片
東部鐵路因路基受河谷及山谷地形的限制，除北迴線為雙軌及直線外，大部分為單軌且彎道甚多。本報資料照片

日前交通部李部長提到高鐵應繼續往東延伸至台東，會啟動高鐵延伸台東可行性研究。西部縣市高鐵、高速及快速公路四通八達，前瞻基礎建設計畫競相爭取蓋捷運或輕軌；相形之下東部鐵路雙軌化、截彎取直及預警系統仍在牛步，交通部的鐵路願景是「西高鐵，東快鐵」，打造環島六小時生活圈，何時才能兌現？

東部鐵路因路基受河谷及山谷地形的限制，大部分為單軌且彎道甚多，除北迴線為雙軌及直線外，花東線及南迴線鐵路雙軌化只有四十公里，快車、區間車及貨車皆在同一軌道行駛，安全性令人質疑。因此推動「東快鐵」首要工作應是鐵路雙軌化、截彎取直及預警系統。

目前東快鐵正進行花東鐵路雙軌化工程，預計二○二七年完工。南迴線鐵路雙軌化工程，迄今仍在可行性評估。花東鄉親還擔心北宜直鐵提升為高鐵東延宜蘭，未來花東人到台北是否要在宜蘭轉搭高鐵？

提出下列幾點供交通部參考。一、北宜直鐵與北宜高鐵應二鐵共構：由於北宜高鐵係四軌設計，因此北宜直鐵應納入北宜高鐵路廊，花東鄉親北上可一路直達台北，不必在宜蘭站轉搭高鐵。二、積極進行南迴段雙軌化工程可行性評估作業，否則再經綜規作業及環評，可能又拖十年。三、寬籌經費加速執行東部鐵路邊坡改善計畫及建立天然災害預警系統，確保行車安全。四、重要會車點的車站增設避車道，讓區間車及貨車能避開快車通行。

交通部 北宜直鐵 高鐵

延伸閱讀

凱米災後重建…各縣市提復建經費逾61.6億 高雄還沒開口

讚！小兄妹坐高鐵博愛座...見孕婦即熱心讓座 女童1動作暖哭網友

高鐵延屏東路線可望確定 高市府：各方溝通審慎評估

高鐵假期「太平雲梯、故宮南院1日遊」6人同行1人免費

相關新聞

奧運 請放下鍵盤式參與

巴黎奧運開幕已進入第八日賽程，中華隊柔道、射箭（團體）、桌球（混雙）等優勢項目，選手止步未能順利晉級，雖不免遺憾，但眾人...

新現實主義vs.新兩國論 IPAC像放煙火

賴總統在七月卅日舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（ＩＰＡＣ）會議中發表談話表示，台灣願在對等尊嚴下與中國交流。這句話是「目...

重啟核三 不必拖到2030

行政院長卓榮泰接受日媒專訪暗示台灣將於二○三○年重啟核能發電，雖然政院與卓揆隨即澄清是誤會、對未來可能的新核能也沒有設定...

小戴精神 奧運告訴孩子：有夢想就去追

巴黎奧運正如火如荼舉行，暑假期間，我也和孩子們在群組中互相分享關於中華隊與奧運相關的種種；除了大家引頸期盼中華隊能旗開得...

拋開意識形態 喊中華隊加油

五十五年前在台灣各個角落，大家熬夜在收音機旁收聽美國傳來的世界少棒冠軍賽實況轉播，聽眾們的心情隨著金龍少棒隊的表現上下起...

不拚儲能 綠能如何給力

行政院長卓榮泰日前接受日媒專訪時，被認為有鬆口二○三○年擬重啟核能的可能。看似核電有望，但行政院發言人卻指出，卓揆在專訪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。