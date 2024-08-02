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重啟核三 不必拖到2030

聯合報／ 葉美霞／公退（彰縣和美）
行政院長卓榮泰日前接受日本經濟新聞專訪，報導說，卓揆暗示為因應人工智慧和半導體的用電需求，可討論2030年重啟核電。 圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰日前接受日本經濟新聞專訪，報導說，卓揆暗示為因應人工智慧和半導體的用電需求，可討論2030年重啟核電。 圖／聯合報系資料照片

行政院長卓榮泰接受日媒專訪暗示台灣將於二○三○年重啟核能發電，雖然政院與卓揆隨即澄清是誤會、對未來可能的新核能也沒有設定時間和做法，但仍不禁讓人質疑：既然需要重啟核電，為什麼還要等到不知何時的未來？

其一、卓揆一番話是否意味台灣的電力供應將會在二○三○年不夠用？其實今天台灣電力來源除少部分綠能外，大都是火力發電。

近年來全台各地不時停電，台電只能推拖說是鳥獸搗亂，但在炎炎夏日卻讓民眾苦不堪言，只能徒呼奈何！

其二、台積電這座護國神山所需電力即占了全民所需電力的十分之一，如果一旦停電，對台積電衝擊之大可想而知，幸好政府不敢怠慢，讓這座神山用電不虞匱乏。

問題是萬一有一天突然來場大停電，衝擊台積電及ＡＩ相關產業等用電大戶，又有哪個官員能負得了責？

其三、由於種種原因，加上國家氣候變遷委員會納入了支持核電的童子賢、李遠哲等人，賴政府似已察覺，若要確保有足夠的電力可用，重啟核電是個方法，只是為何不重啟才剛除役的核三廠？這選項不需要拖到二○三○年呀！

停電 台積電 核電

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