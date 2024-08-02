新現實主義vs.新兩國論 IPAC像放煙火

賴總統在七月卅日舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（ＩＰＡＣ）會議中發表談話表示，台灣願在對等尊嚴下與中國交流。這句話是「目的」，但假如沒有可行的「論述」支撐，這句話恐難成真，且可能讓人覺得這是否只是對風險控管所必須做的「對話」作個交代而已。

另外，賴總統在會中也曾提出台灣將以「和平四大支柱行動方案」作為行動指引，但是台灣目前引發的風險也不少，包括倡議「新兩國論」、「隨美抗中」、「不承認中華民族」、「將台灣問題國際化」，並經常有言詞挑釁等，有些過去只做不說，現在大聲放送且付諸行動，這種氛圍下兩岸哪有對話可能？且雙方交互作用的結果，現狀不斷在變，也無法維持。

國內知名的兩岸問題專家，如蘇起教授等，不斷地大聲疾呼，擔心台海風險，但台灣有不少人被教化認知或自欺欺人，認為中共不會打，就算會打，美國也會出兵幫我們等，在那天沒來之前，這些人都沉醉在「自欺欺人的謬誤」中，然而只要有一次「擦槍走火」，大家就會有感覺了，但恐為時已晚。

最近中共外長王毅在寮國與美國國務卿布林肯會談時強調，「台獨每挑釁一次，大陸必會反制一次，不斷壓縮台獨空間」。自從賴總統倡議「新兩國論」後，在灰色地帶的空間被大陸壓縮不少，再接下去如大陸全面採取混合打擊戰略，將觸及影響到全民的生計、生活，甚至生命財產層面。

國際間新現實主義已漸抬頭，對美國及其盟邦的影響應只是程度上的差別而已。政治、外交、經貿及國安的決策已無法完全以意識形態、道德標準或價值觀來做主要的決策考量，在這樣的氛圍下，世界主要國家將無法事事以美國為馬首是瞻；以美國為首的各個聯盟的連結也將不如過去那麼堅實，他們不得不跟中國打交道，就像王毅近日曾一天接見他國十位外長。另義大利去年十二月初退出「一帶一路」後，其總理梅洛尼最近前往北京訪問改善兩國關係，亦屬一例。國際間講求實力，ＩＰＡＣ的決議就像是放煙火一樣，大家高興一下，但仍須回歸現實。

外交決策的第一要素就是「總統的個性」，例如川普屬「積極—樂觀」型，他親力親為自我感覺良好，但因此類型太強勢，官僚體系的功能就弱化了。兩岸政策牽涉到全民的安全與福祉，不宜由少數人或一黨獨斷，須舉行兩岸政策國是會議，俾取得共識，並產生正確的戰略及培養多角度的政策眼光。