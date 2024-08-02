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拋開意識形態 喊中華隊加油

聯合報／ 白世隆／微軟退休資深經理（台北市）
圖為中華隊在巴黎奧運開幕式的出場畫面。 歐新社
圖為中華隊在巴黎奧運開幕式的出場畫面。 歐新社

五十五年前在台灣各個角落，大家熬夜在收音機旁收聽美國傳來的世界少棒冠軍賽實況轉播，聽眾們的心情隨著金龍少棒隊的表現上下起伏。

昨天，中華隊麟洋配在巴黎已搶到四強的門票；謝淑薇帶著學妹曹家宜；小天、小林同學、陳念琴等選手，也為中華隊奮戰不懈。

四年一度，大家在電視前、網路上為遠在巴黎的中華奧運隊加油。回想上屆東京奧運，綠營推動奧運正名公投，想以「台灣」名義參與奧運會，結果被民意否定。就如同現在「台語正名」，棄客家、原住民、外省族群於不顧，醉心於意識形態小動作。

民進黨八年全面執政，「正名」未成，只有能力把中正紀念堂的儀隊推到室外去曬太陽。

一九八一年於洛桑簽訂之「國際奧會與中華台北奧會協議」確定了「中華台北」的奧會模式，不僅奧運，二○○九年當時的衛生署長葉金川，以中華台北代表名義出席ＷＨＡ卻被綠營人士嗆聲，結果民進黨執政後，其官員也以中華台北名義出席國際會議，完全是意識形態操作。

難道只因為不叫做「台灣隊」，「中華隊」的榮耀就不是台灣人的榮耀嗎？狹隘的觀念如何走向世界？為何不能擁抱自己優秀的華人文化和傳統，真心、大聲地喊出：「中華隊加油」？

中華台北 東京奧運 民進黨

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