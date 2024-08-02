小戴精神 奧運告訴孩子：有夢想就去追

巴黎奧運正如火如荼舉行，暑假期間，我也和孩子們在群組中互相分享關於中華隊與奧運相關的種種；除了大家引頸期盼中華隊能旗開得勝之外，我更認為，有更多的教育議題，是值得我們和孩子們聊聊的。

從能源與環境教育的角度來看，今年的奧運是一個強調以環保地球、永續發展為主的競賽。從開幕式選擇在戶外展開，就可以一窺減碳與別開生面的堂奧了；不但運用許多舊有的場館，也承諾部分新建的場館未來將多次利用，並提供給無家可歸的人。

從人權議題的角度來看，今年奧運也延續二○二○東京奧運，盛大歡迎「難民代表隊」，讓我們看見世界上仍有許多陰暗角落，是需要我們多多關注的，尤其以巴戰爭、烏俄戰爭、南蘇丹內戰、敘利亞內戰，停火之時更是遙遙無期。

其實奧運結束之後，還有緊接而來的「帕運」，它是一個關注身心障礙者的比賽，期許讓身障人士有大顯身手的舞台，也藉此推廣各式普及化運動。

從性平議題的角度來看，今年女性運動員參加的人數，較之過往增加了許多，連參賽項目也增加了不少。在許多賽事中，我們更看到巾幗不讓鬚眉的最佳詮釋，展現了十足的性別平等，也期待翻轉和打破運動員男性強勢的刻板印象。

能夠站在奧運的世界運動最高殿堂，這些運動員要承擔的身心壓力是何等的巨大？其內心的煎熬絕非我輩可以想像的，因此如何戰勝自己的心理，是運動員們最重要的課題。同時也提醒我和孩子們，不要只看到風光的一面，在他們身上，有多少努力承擔的過程，是我們所不知道的；這些身心素質的調整，更是現今孩子需要具備的能力。

當我看到賽場上，選手們勝不驕、敗不餒，勝固欣然，敗亦可喜，那正是最崇高的運動家精神；尤其當我看到伊瑟儂擁抱戴資穎的那一幕，我的眼淚也快奪眶而出了。

期許我們的孩子們，有夢想就去追。林昀儒在家自學，十歲開始練球；小戴也是十歲開始打球。台灣代表團最年輕的十九歲女子射箭選手李彩綺，在國小就加入射箭隊；莊智淵更已六次登上奧運賽場。每個人都有自己的生涯規畫，有夢最美，逐夢踏實，這是在奧運盛事中，我想告訴孩子們的事。