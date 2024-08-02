奧運 請放下鍵盤式參與

巴黎奧運開幕已進入第八日賽程，中華隊柔道、射箭（團體）、桌球（混雙）等優勢項目，選手止步未能順利晉級，雖不免遺憾，但眾人對選手備戰、競賽乃至於完賽的拚勁與精神予以肯定。隨著網路鍵盤速食主義當道，在社群虛擬世界卻總有網友對選手表現大肆批評，且欠缺理性與建設性，事後諸葛大可不必。

四年一度的奧運是運動選手嚮往的最高挑戰目標，選手不僅要在國際單項運動總會認定之賽事達標，方能取得奧運參賽資格；選手從國內賽事起步，爭取國家培訓隊資格，至成為正式國家隊，一路過關斬將進入奧運會內賽。經年累月的歲月洗禮，除了必要的生理休息時間，絕大部分光陰皆投入在訓練、參賽及調整的時間上，要維持高水準的生理、心理表現已相當不容易。

選手身心狀態，在運動心理學稱作「覺醒」，當身心覺醒程度處於亢奮時，運動表現才可能有亮眼成果；但人體的生理、心理不可能總是維持高水準，畢竟隨著時間、環境、場合有所浮動，即「波峰原理」。然備戰奧運等級賽事，選手必須長期進駐國家運動訓練中心，甚至征戰國內外大小賽事，等同於離鄉背井；身體長期負荷不說，心理面對壓力、倦怠也必須自己消化。尤其進入為期二周的奧運會，選手要於短期間適應異國環境和比賽張力，並將身心覺醒水準調整至絕佳狀態，非常具有挑戰性。

勝敗乃兵家常事，選手生涯經歷的勝負何其多？輸了一場比賽，不能說付出與實力就此不如人，畢竟站上場後，影響勝負的因素千變萬化，生理、心理、不可控的機運皆是。畢竟場上選手已就當下狀態盡可能發揮、展現與詮釋自身實力。

再者，今日代表國家上場的選手均為一時之選，沒人比他們更專業，因此備戰、競賽、執行戰術、賽後歸因及評析，就請交給比你我更專業的選手、教練及後勤團隊吧！此時，遠在千里之外的觀眾和「一時評論者」，是否有充足底氣與立場去指評選手的表現？自有公允。

部分網友也許在現實生活中欠缺社會認同、發聲及自我主張的機會，而選擇在虛擬網路世界跟隨風潮討論或批評，藉此提升參與感及認同感，但並不代表即是瞭解運動或關心體育，因為這些網友可能僅是看熱鬧、打開話匣子爾爾；他們當下看的是轉播，但運動場上選手、教練及後勤（含行政團隊）的努力，網友可能並不知情亦無參與，高談闊論內容也可能與事實有出入。

二○二○年東京奧運，中華隊共斬獲二金四銀六銅，獎牌數創下奧運參賽之新猷。許多人據以質疑為何本屆奧運獎牌尚未開張？但後續羽球（男子雙打）、拳擊（女子）、桌球、跆拳道、網球、舉重、高球等都是中華隊重點奪牌項目，例如拳擊女將吳詩儀即已順利取得四強門票，至少銅牌起跳。因此不妨放下「鍵盤式參與」，實際投入觀賞賽事；不僅為選手打氣、喝采，更能意會賽事內涵並窺探運動的箇中專業，豈不美哉？