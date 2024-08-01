委內瑞拉的厄運 起於不服從美國

「委內瑞拉民眾爆示威 抗議大選被偷走」，雖是國際新聞頭條標題，但來不及核實，也就會有新聞部分失真之虞。但可確定的是，此乃委國本世紀以來的「宿命」。

因為，近廿年來的委國大選，這個劇碼重複出現，劇中主角有二：一是美國支持的舊統治集團，一是在二○○五年元月宣稱要建設「廿一世紀社會主義」的新權力陣營，包括現任總統馬杜洛。劇情則是，二○一三年以來的選舉，「舊」都大力宣揚，若其敗選必定是政府舞弊而偷走了民意；「舊」試圖藉此翻盤，而歐美傳媒大致都代為宣達這個抹黑。當年四月，馬杜洛首次參選，以五十點七％選票險勝，比選前預期少六％，「舊」拒不承認。當時，曾派觀選團的美國律師公會，於五、六月再次參與選票覆核，並在八月發布報告，表示選舉「公平、透明、參與度高而組織良好」。

接著，委國國會大選在二○一五年登場，「新」大敗，如同選前承諾，認輸不鬧場。「舊」及為其抹黑張目的西方媒介，無一為自己選前的行為致歉。二○一八年，也就是前一次總統大選，「舊」的主力抵制，僅由次要人物參選，馬杜洛勝出更易如反掌。由於反對派僅由次角出馬，選前無人認定會贏，因此，美國這次不承認的理由，轉為投票率太低，僅有四十六％而正當性不足。不過，假使換算得票率，馬杜洛在杯葛下，依舊約有卅一％合格選民支持，與二○一七年出任美國總統的川普，幾乎相同！該年智利的總統大選，投票率四十四％，當選票數僅及選民總數的廿四％，卻因親美而未遭非議。反觀委國的命運，美國不承認後，進而在二○一九年元月安排委國輪值國會議長，僅約兩成委國人認識的瓜伊多先至華府會面，然後宣布他才是委國總統，這個鬧劇至去年初，瓜伊多同夥把他拉下，才算結束。

日前的選舉，「舊」同樣成功營造這個印象：反對派必勝，如若不然，就是馬杜洛詐欺。於是，眼見委國選委會宣布馬杜洛以五十一點二％選票勝出，得到四十四點二％的主要反對派候選人立刻說，出口民調分明顯示自己大勝！但他沒說出口的是，該民調歷來與美國中情局多有來往。

更值得周知的是，設於華盛頓的「經濟與政策研究中心」在選前數日發布研究報告，指投票日之前的民調，確實顯示馬杜洛落後將近廿八點九％。但研究二○○四至二○二一年的一一八次民調，可以發現，它們的預測與實際結果，落差很大，平均可能高估反對派支持率，達廿九點五％。

假使糾正這個偏差，給予較為準確的民調機構更大重視，那麼，該報告選前數日的見解是，結果多種而「極不確定」，但一端是反對派會贏九點五％，另一端則馬杜洛勝八點一％。

該報告也提醒，投票前大部分報導都集中在馬杜洛利用國家資源助選，卻對美國霸凌委國而造成的選舉不公絕口不提。一是該國近年的經濟衰退，半數以上肇因於華府這種欺負弱小的惡行。二則美國去年入秋，先行取消部分霸凌，但選前予以恢復，這似乎是在告知委國選民，投票給馬杜洛，白宮將會延長霸凌，進一步的剝奪、貧窮和更高的死亡率，就會繼續。