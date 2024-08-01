農損救助免現勘 只撒幣不防弊

媒體報導賴總統勘災時同意針對農損採全品項納救助範圍，並免勘查以減少行政程序，讓災損補助早日核撥，協助農民快速復耕。筆者認為免現勘是慷納稅人之慨。

記得媒體曾經報導，三年前農業部也曾實施依科學證據並經過公告的農作物受損品項，基層鄉、鎮、市公所可以免現勘，結果卻傳出有農民拿未種植農作物的農地，或農作物已採收完成的農地，來申請災害補助。

農業災害補助需要現勘之目的，是要確認申請補助農地是否有種植農作物之事實，防止不肖農民以整塊農地只種少許農作物或未種植任何農作物，也申請災害補助，甚至以低價品項虛報高價品項，例如：以救助額度每公頃四萬一千元的南瓜，虛報救助額度每公頃四萬六千元的絲瓜；或以救助額度每公頃四萬一千元的胡蘿蔔，虛報救助額度每公頃五萬一千元的茄子。

既然農業災害補助免現勘的方式已產生上述弊端，且有前車之鑑，在沒有防堵漏洞前，難道還要大撒幣，如此浪費人民的納稅錢嗎？