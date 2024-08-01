處方箋改成分名 藥師當責

近日處方箋改列藥品成分名，諸如學名藥的品質、更換便宜的學名藥等議題引發熱議。

首先，食藥署對於學名藥品質的要求與把關有目可睹。自一○四年元旦起，台灣製藥品質早已順利與國際接軌，所有西藥製造廠全面升級，實施更加嚴謹的國際PIC/S GMP製藥標準，推動藥廠所使用原料藥品質的提升（優良製造規範GMP），並積極推動藥品運銷鏈管理（優良運銷規範GDP）等完整管控制度，民眾用藥可安心、放心。

再者，健保署每年都會進行藥價調整，不僅針對學名藥價格採取同成分、同品質，調整為同價格的核價策略，還設定了價格調降下限，維持藥品合理成本；如果廠商認為調整後的藥價不敷成本，可以檢具成本分析資料，依「全民健康保險藥物給付項目及支付標準」規定，向健保署提出價格調整建議等多項配套措施。

各醫院依各自進藥與議價規定及程序來進用、採購藥品，係採市場機制取得較低進價；因此在健保制度下，學名藥與原廠藥的給付價相同。處方箋改列成分名，可以稍解缺藥之憂，讓藥師當責，不僅讓民眾有藥可用，更有好藥可選。