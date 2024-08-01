藥品政策窮則變 病患不安

民國八十一年筆者開業時還沒有健保制度，台灣各種藥品的供應蓬勃發展，例如某種降血壓的藥，有進口的、有台灣藥廠製造的，好幾種任君選擇，只要合乎食藥署品質規範，就像台灣各行各業的自由競爭一樣，誰曰不宜。

經過了卅多年，台灣GDP大增，最低工資調升十幾次，通貨膨脹，各項物價自然上升。不過因為健保制度單一買家壟斷，藥價只有往下調整，不論成本，似乎完全沒有調升空間。怪不得許多藥品常缺貨，甚至一千CC的無菌輸液，健保核價卅五元，只有一家藥廠勉強生產，其他都不支倒地。若演變成需要再從國外進口，豈不是因小失大嗎？

台灣老化嚴重，諸多長者有三高疾病，高血壓、糖尿病、高血脂的病人很多，這類藥品用量很大，尚有競爭，我們也可以選擇品質比較好的藥廠。其實，台灣民眾在享受價廉物美的健保之餘，許多人希望可以稍微調高保費，讓健保制度更加完美；只是歷年來政府沒有信心，加上輿論偏向民粹，沒有人敢調高保費，只能節省再節省。沒有想到台灣健保窮則變、變則要取消台灣藥品商品名，預計今年十月起，牙醫診所醫師開立處方箋的藥品名稱標示，從商品名改為成分名，任何一家藥廠的相同成分藥品皆可使用，強迫中獎，若試辦良好再擴充到西醫診所和醫院。

理論上，某種降低膽固醇的藥品，同樣的成分，可能有三家外國藥廠、七家台灣藥廠生產製造，我們醫師目前可以指定某家廠牌與商品名；現在卻要求牙醫師不能指定廠牌，只能開立成分名，隨便健保藥局給予任何一種都可以。如此便有可能發生健保藥局因為業務需要，或是對藥廠的喜好不同，病患每次領到的藥品包裝和外觀都不一樣，沒有安全感。這就好比政府規定機關首長可以配二千CC的車，但不指定廠牌，你可以買最便宜的國產車，也可以買最貴的進口車，全憑採購人員的喜好決定，這不是很離譜嗎？

成分一樣，但是每家藥廠製作的過程卻不大一樣，還是會稍微不同。如果今天我的診所習慣了某進口的原廠藥品，病人每次領取相同的藥品都覺得很習慣，將來慢性病連續處方箋第二次、第三次，如果在其住家附近健保藥局領取，都是藥品包裝與外觀不一樣的，病人會吃得心安嗎？

台灣是富裕的國家，我們應多投資在國民的健康上，真的有必要省錢省到這種程度嗎？