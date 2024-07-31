從巴黎奧運看台灣運動文化未來

巴黎夏季奧運會是目前全世界愛好運動人士的焦點。現代奧運會之所以成為世人關注的焦點，主要歸功於一三○年前創辦人法國教育家古柏坦（Pierre de Coubertin）的遠見，他於一八九四年創辦國際奧會，並推動第一屆現代奧運會在一八九六年於希臘雅典舉辦，其後，一九○○與一九二四這兩屆都在巴黎舉辦，因此本屆奧運會是巴黎第三次舉辦夏季奧運會。

古柏坦雖然出身貴族，卻散盡家產，一生只為了推動恢復古代奧運會。雖然一開始他只是想要藉運動完成改善法國青年體弱多病的 「運動救國夢」，來對抗當時強大的德國普魯士軍隊，但後來思想轉變到以身體教育的角度，認為透過「用運動來推動世界和平」才是最有效果的方式，他的遠見、理想和格局讓人敬佩。

透過運動來推動和平與國際合作，的確是當前國際社會最有效的方式之一。從過去歷史可了解，凡是政治無法達成之目的，透過運動比賽往往有機會化解。例如南非故總統曼德拉透過舉辦一九九五年世界杯橄欖球賽的過程，成功化解國內族群之間相互歧視的大問題，可見運動會帶來的力量。

值此我國正在提升國家實力與能見度之時，欣聞新政府誓言提升體育運動主管機關的層級為「體育暨運動發展部」。除經費提升與組織強化外，運動文化的建立才是我們應該長期耕耘的地方，也是發展體育運動大國的基石。

筆者目前正在荷蘭考察歐洲運動社團發展的情況，尤其是有關運動俱樂部與場館的普設性策略，值得我們借鏡的三個重點為：

一、運動俱樂部普及與社會功能：荷蘭與台灣面積相近，就有超過二萬六千個運動社團俱樂部，及將近一百萬的志工、七十五個運動協會在運作各種運動活動外，運動俱樂部之功能也包括解決社會性的議題，且與社會福利機構協作解決一些社區或社會性問題，產生更多正面能量。運動社團俱樂部解決鄰里社區所需的運動教練短缺問題，並提供身心障礙者參與運動的機會，連帶促進了健康運動餐廳的興起、防止菸害協會的出現，及健康照護設備的重視與永續的運作。

二、重視公共空間運動與健身的建置：戶外公共空間的運用，對運動、遊戲與健身來說非常重要。荷蘭有超過半數人口會使用戶外公共空間來積極參與運動相關活動。包括騎自行車、健走、散步、公園內慢跑或遊戲玩耍。公共空間因此成為重要的運動設施設置地點，這在運動政策制定中也很重要。

三、游泳場館的建置與防溺教育的落實：荷蘭出了許多奧運游泳金牌男女選手，作為游泳國家，具有許多良好完善的游泳相關設施。荷蘭政府、企業及市民齊心協力運作新的營運模式，將場館充分運用並提升游泳教育的普及性，來達成終身游泳的運動習慣。

以上幾點在歐洲觀察的現象與淺見，希望能供政府參考，在未來能提升與建立長遠的、屬於台灣的運動文化。