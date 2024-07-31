別把台灣推向台獨新戒嚴

來台灣參加ＩＰＡＣ峰會的各位議員閣下您們好！我的父親史庭輝與大舅簡永松都是在戒嚴時期因為政治罪名被抓去坐牢，我們家是可以查證的真正政治受難人家屬。我與我的家人看到您們來台灣開會的新聞報導，感覺有必要向您們表達我們的擔憂。

過去台灣兩蔣威權政府長達三十八年的戒嚴，依靠的就是冷戰體系給他的支持，隨著中共與美國建交，後來戈巴契夫又與美國和解，此時華府不再有支持台灣政府的必要，失去靠山的威權戒嚴體制很快就非得轉型開放不可。

現在如果把台灣變成一個反中橋頭堡，就會給民進黨賴清德政府一個類似於冷戰體系的支撐，那就是給賴清德轉型成威權強人的機會。這次的ＩＰＡＣ峰會，賴清德用東道主身分的演講，已經隱隱塑造出一種反中先鋒大將的姿態。這讓我們不禁想起了蔣介石也是發表過很多類似的演說，塑造自己成為自由的燈塔民族的長城。但是他一邊說要把台灣建設成自由民主的三民主義模範省，卻一邊下令把台灣的異議分子關押或甚至殺害。

賴清德的演講姿態已經讓我聯想到蔣介石的復活，如果台灣真的成為反中橋頭堡，就能夠用備戰的名義推動台獨新戒嚴，例如台灣最近用反滲透法起訴里長的事件就是民進黨推動新戒嚴的證明。

我們為此不得不寫公開信給與會各位議員閣下，因為這次的ＩＰＡＣ峰會實際上是幫助民進黨在台灣有機會重現威權戒嚴體制，我們政治受難人與家屬們歡迎全世界的朋友來台灣，但不希望朋友們的來訪把台灣推向台獨新戒嚴的深淵！