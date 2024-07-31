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交保護費不如思考避戰

聯合報／ 王伯元／李國鼎科技發展基金會董事長（台北市）

隨著美國共和黨候選人川普的遇刺以及拜登的退選，川普的聲勢高漲，距離白宮似乎只有一步之遙。最近他在接受媒體專訪時說到，要防衛遠在地球另一端的小島具有實質的困難，他認為美國就像一個「保險公司」，為了安全，台灣應該交付「保護費」，更何況台灣搶去美國的晶片生意。過去川普任內之白宮國安顧問歐布萊恩也表示，台灣應該增加國防支出，至少要占國內ＧＤＰ的五％，以展現自我防衛的意志。

目前我們的國防預算約為ＧＤＰ之二點五％，即新台幣六五○○億左右，要提升一倍，等於每年將有上兆的錢要花費在國防支出上。但花了這麼多錢是否就可以讓台灣有足夠的防禦能力，足以對抗中共的武力威脅？我們先看看中國大陸的軍費，據三月初中國全國人大會議公布的二○二四年國防預算草案為一兆六六五五億人民幣，折合新台幣七點三兆，僅次於美國，居世界第二。因此即使我們將國防預算翻倍，兩岸還是有極大差距。更何況這些軍購的交貨都在幾年後，不但緩不濟急，也無法如期遞補軍備需求。

然而美國雖強調維持台海和平，聲稱兩岸任何一邊想片面改變目前狀況的，將被視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，並受到美國嚴重關切，但也強調美國的政策沒有改變，基於三個公報、台灣關係法和六項保證，維持美國「一個中國」政策，反對片面改變現狀。最近拜登宣布退選，改由賀錦麗代表民主黨出馬，其對台政策如何還是未知數。另一方面如果川普上台，以其生意人的個性，更不可能做沒有利益回饋的事。他公開表示台灣應付保護費，正符合其一貫作風。但諷刺的是，過去商家交付保護費，一旦遇到狀況，自然有人代為出頭，但現在即使台灣付足了保護費，美國也不會有任何白紙黑字的合約條例，或是明確的口頭承諾來護衛台灣的安全。不像美與日、韓、菲都簽訂有防衛協定，要美國簽定台美共同防禦協定是不可能的事。

如果依照美國建議提高國防預算，支出就將達到中央政府總預算的四成以上，等於是政府每花二塊錢，就有將近一塊錢花在軍事上，對於一個並非處於戰爭狀態的民主國家而言，這樣高強度的軍備是很罕見的，也勢必會排擠其他施政預算，比如教育、醫療、社會福利等。更不要提包括健保、勞保等面臨破產威脅的財務失衡，每年都需要政府資金撥補。為了軍事犧牲民生，台灣將得不償失。

「備戰」固然很重要，但不只是大幅增加國防預算。因為台灣增加再多預算，都遠比不上對岸的軍費。台灣也不能將全部希望和責任交付美國，給予對方漫天叫價的機會。台灣應該思考的是如何「避戰」，降低台海危機，維持兩岸和平。否則台海一旦發生戰爭，戰場一定在台灣本島，一切成為廢墟，就像烏克蘭一樣。台灣和中美兩大強國相比，無法以「力」取勝，也無法以「錢」比拚，但我們可以用智慧的手段、務實的態度、柔軟的身段來爭取台灣生存的空間。

過去我一直強調，「不攖中國之鋒、不做美國之卒」，我們不應刻意挑釁對岸的紅線，升高危險後再尋求美國的支持，任其予取予求。而是要積極回復兩岸的對話與交流，從中尋找雙方都可接受的共識，減低彼此敵意，讓台海回復平和。如此也不用做無謂的軍備競賽，可將費用轉為各項施政與建設，這才是台灣的自救之道。

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