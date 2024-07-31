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補強罩門 更勝無劇本演習

聯合報／ 李志堯／國防大學戰爭學院前副院長（桃園市）

為期五天四夜的漢光四十號實兵演習，於本月廿二日凌晨正式展開。由於此次演習標榜無劇本和實戰化，故演習全程備受矚目。

回顧演習前一個月，軍方在台南喜樹海灘提前構築臨時性防禦工事，遭媒體報導後隨即填平；而演習第一天的南部參演部隊，行經屏東內埔鄉一家幼兒園前，受到近二百位師生夾道高喊加油場景，「擺拍」宣傳操作太過明顯，被外界質疑依然是「有腳本」、「在演戲」。

其實漢光演習的問題，是因久訓沒有實戰，因此失去對實戰的判斷標準，導致部隊訓練都習慣按事前訂定的腳本進行；加上中、高級軍官野戰戰略不純熟，未能從戰史中體悟出與時俱進的經驗教訓。用來演練共軍攻台的狀況處置，是否能真正反映共軍的實力，殊值深思。

中共對台灣最直接的威脅就是各型中短程彈道飛彈、巡弋飛彈和遠程火箭砲，其若要對台動武，必然以上述武器快速地削弱台灣制空、制海戰力，俾利後續發起的登島作戰。因此，為因應共軍「第一擊」，台灣應優先運用國防資源，置重點於建構反飛彈和反火箭彈防禦系統。

其次，台灣本島四周沿海灘岸，均有鋼筋混凝土的永久性工事碉堡，但因年久失修且受海水侵蝕，大都失去抗炸的作用，亟需挹注足夠的軍事預算進行全面整修，戰時才能憑恃本島綿密的防禦體系阻殲來犯共軍。

軍方與其藉著漢光演習來宣示共軍進犯難以成功，不如務實地檢視自身罩門予以補強；同時針對共軍攻勢作戰弱點，妥採至當戰術戰法，並結合先期經營戰場環境優勢來布防及驗證，戰時才能充分發揮殲敵最大效益。

共軍 巡弋飛彈 漢光演習

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