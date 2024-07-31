金門共識 盼解兩岸僵局

今年二月十四日發生在金廈海域的中國大陸三無船翻覆事件（○二一四案），五個多月以來，雙方透過不同管道不斷溝通協調，原本上周即應達成的「共識」，因颱風攪局而延宕，如今風雨已過，終於在昨天撥雲見日達成「共識」。

回顧這段折衝的過程，除自始至終在第一線處理的我方海巡人員至為辛勞，海巡署長張忠龍也放下身段，對於沒有蒐證錄影再次公開向社會及家屬表達歉意；兩岸事務的主管機關陸委會積極參與其中，同時在立委、紅十字會等民間團體及許多民間人士共同努力下，各方願拋棄己見，降低官方色彩，展現出整合成效，方能夠促成「共識」。

雖然該共識具體內容目前仍未公開，而真相究竟是否如媒體揣測的不強調是「惡性撞船」，而是「突發碰撞事件」，尚不得而知。至於撫慰金，自始問題不大，是否為一五○萬元人民幣也無關緊要，也感謝有企業願意捐款解決政府難題。

七月初，筆者在廈門大學舉辦的第十屆文廈論壇期間，特別舉出當前兩岸海上執法待解決的三案例，也提及雙方必須尋求解方。類似○二一四案，若能找到台階下，則「難解能解」，頭過身過；個案解決了，逐步累積善意建立互信，就可形成解決通案之共識。易言之，仍遭扣留的我方人船，無論三月的金門胡姓釣客（已提早自軍職退伍）或七月澎湖籍漁船「大進滿八十八號」（涉嫌休漁期越界非法捕魚），相信在近日應皆能送還我方。

一九九○年兩岸在金門簽署遣返偷渡犯、刑事（嫌疑）犯的「金門協議」，迄今功能尚存，企盼二○二四年兩岸再次在金門簽署的「共識」（泉州台港澳辦代表稱「紀要」），對突破兩岸僵局能產生另類的「破冰」效果，並讓功能長存。