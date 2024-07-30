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美總統大選的性別政治

聯合報／ 陳明莉／世新大學性別研究所教授（新北市）

美國總統大選隨著拜登退出與賀錦麗參選，性別成為競選中的關鍵因素並迅速浮出水面，將原本兩個「老男人」的「男子氣概」之爭，轉變為男女性別角色之戰。這是繼希拉蕊後，川普在總統大選上第二度與女性候選人的對決，不但性別議題重回選戰，在競選舞台上，性別化的差異展演也相當明顯。

共和黨的造勢活動中，川普在詹姆斯．布朗（James Brown）「這是一個男人的、男人的、男人的世界」（It's a man's, man's, man's world）歌聲中登上競選舞台。介紹他的是充滿男性荷爾蒙的剛強陣容，包括高喊「戰鬥、戰鬥、戰鬥」的搖滾小子（Kid Rock）、脫下襯衫露出雄壯胸肌的摔角手霍克．霍肯（Hulk Hogan），以及終極格鬥錦標賽總裁、血腥搏鬥代言人白大拿（Dana White）。他們都稱讚川普的堅強，是十足的「硬漢」角色。川普的支持者也坦承，最喜歡他「毫不退縮」和「反擊」的性格，喜愛他所表現出的白人男子氣概，重拾男人的威風。

而另一個民主黨舞台，賀錦麗則使用了碧昂絲（Beyoncé）的「自由」（Freedom）作為競選主題曲。競選影片中，碧昂絲激昂的唱著：「自由！自由！我無法動彈。自由，放開我！」賀錦麗則高喊：「對自己的身體做出決定的自由」，並將議題設定在女性比較關注的槍枝暴力、生育權、醫療保健和兒童貧窮。在確定穩獲民主黨總統提名後，超過四萬名的美國各界黑人女性，一起參加Zoom線上會議支持賀錦麗，並在三小時內為競選活動籌集一五○萬美元經費。此外，超過二萬五千名LGBTQ+人士也呼籲支持。

長期以來，性別一直是美國總統選舉所關注的核心議題。研究顯示，美國在公眾意見和政策態度方面存在顯著的性別差異。女性比男性更傾向於支持槍枝管制措施、墮胎機會及增加社會福利計畫的支出；女性比男性更不支持死刑、使用軍事力量解決國際衝突，以及更嚴格的移民政策，這些差異將會影響總統大選的結果。

美國自一九八○年每一次總統選舉，以及自一九八六年以來的所有國會選舉，女性都比男性更有可能支持民主黨候選人，也更有可能被認定為自由主義者。在二○二○年，大多數女性青睞民主黨拜登，而大多數男性投票給共和黨川普。雖然「男人不是從火星來，女人也不是從金星來」，但是最近出現了一種說法：年輕男性和女性正在走向政治上不同的星球。在美國、德國和韓國等不同國家，一些數據顯示，十八至廿九歲的男性變得越來越保守，而同齡女性則向左傾斜，這種說法無疑加深了性別分歧的政治現象。

在美國，總統是一個特別男性化的職位，它賦予男性特徵的權力和價值。兩個多世紀的民主歷史中，美國只選出一位黑人總統，從未選出一位女性總統。賀錦麗在演講中挑戰了美國政治的霸權和男性化特質，並將領導力作女性化的定義。然而，當代「男子氣概危機」已為日益壯大的右翼運動提供舞台，美國選民是否願意接受性別秩序的歷史性破壞，答案將在十一月揭曉。

性別 美國

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