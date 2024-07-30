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發電 賴總統別偏聽

聯合報／ 黃丙喜／國家公益發展協進會理事長（台北市）

核三廠一號機廿七日停機，台灣邁向「無核家園」只有一步之遙了。但能源和減碳共伴效應的雙重危機卻正迎面衝來，賴清德總統千萬別被官僚們提供的「假資料」騙了。

賴總統，您要小心被騙的第一個數據是「缺電」。

您也許很篤定，台灣現在缺電的天數只有二％。官僚的本領是很會玩統計的魔術，您要小心統計常玩的「頭在烤爐、腳在寒冰」時「平均感覺良好」的笑話。

就今後台灣發電結構而言，因為太陽能發電會夜間停擺，夜間是否缺電就變得非常緊要。總統，這個數字官方是不會統計的，專家學者們運用大數據，從台電的資料中算出來了！去年，夜間缺電的日子是九十七天，達廿三％；今年光是前半年就有六十四天，占卅％，核三現又停了，情況只會更嚴重。

報告總統，核三停了，沒關係，新建的燃氣發電廠馬上就接上來啊！官僚嘴油溜溜。您應該叫經濟部、環境部、台電和中油一起來問：「環評通過了嗎？工程發包了嗎？這一四○○萬瓩發電的天然氣那裡來？又怎麼接上港口管線？」他們過去五年間更改數字好幾次了，您別又被糊弄了！

反核被民進黨當做神主牌，有其國內外的客觀環境；但近年因氣候變遷掀起的淨零減碳，加上核能技術的進步，國際情勢已經完全改觀，只有台灣和德國還在非核家園。德國能，因為可從鄰國買電，而再生能源又順利補上缺口；但台灣真的不能，何況經濟部預估的未來十年電力需求，嚴重低估ＡＩ產業的成長。

行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君最近相繼強調，核能是可考慮的議題，但得解決安全和核廢料處理的前提。核一、核二、核三過去四年的營運績效全球第五，而且逐年提高，全球核能延役也早有先例。核廢料處置呢？核三的處置容量還有四年，核一、核二的乾式處置場，如果新北市准發建照，兩年內即可加入運作，並無問題。

沒辦法想說法，官僚們又推出了「電網韌性」新名詞。總統啊！南電北送的供電明年開始將擴大到四七○萬瓩，五年內又增到五百萬瓩。近年台電強化電網雖由三百萬瓩提高為四二○萬瓩，顯然不足。中北部超高壓輸電幹線只要遭遇超過Ｎ─２準則的事件，例如超過兩回線、兩部機組跳脫，就會發生區域或全國大停電。

能源安全和淨零碳排是迫在眉睫的國安危機。李遠哲、童子賢、簡又新最近無懼反核壓力，說出了憂慮。還有一堆專家學者願意拿出科學數據，讓科學問題用科學解決吧！請總統廣開言路。

台電 核能

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