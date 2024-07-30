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有機農業 緩解氣候變遷

聯合報／ 黃大洲、陳尊賢、吳文希／台大名譽教授，依序擔任中華氣候變遷暨農業發展學會名譽理事長、理事長、顧問

黃大洲、陳尊賢、吳文希／台大名譽教授，依序擔任中華氣候變遷暨農業發展學會名譽理事長、理事長、顧問

根據聯合國環境規畫署二○二三年十一月廿日的發布，二○一五年全球溫室氣體排放量為五二七億噸二氧化碳當量，於二○二○年時升至五四五億噸，二○二二年更高達五七四億噸，創有紀錄以來的新高。最近歐盟哥白尼氣候服務中心報導，自二○二三年七月至二○二四年六月，地球上的平均氣溫比工業化之前高出攝氏一點六四度，突破二○一五年聯合國氣候變化大會簽訂「巴黎協定」設定不得超過攝氏一點五度的限制，因此導致現今全球氣候變遷的異常現象層出不窮。

氣候變遷主要是溫室氣體增加所致。溫室氣體中最重要、量最大的是二氧化碳，人類排放的二氧化碳絕大多數來自燃燒化石燃料（主要是煤炭、石油和天然氣），其他的來源有水泥製造、肥料農藥生產以及森林砍伐所造成的土地利用變化，及大面積機械化養殖或耕種單一物種等因素；甲烷則源自石油和天然氣的開採、垃圾掩埋場排放量的增加、牲畜飼養的增長，及濕地（含水稻田）微生物活動的增加等。一氧化二氮則因施用化學肥料而產生。單獨的水稻種植就會產生甲烷，其量為農業排放總量卅％，及農業排放一氧化二氮總量之十一％。

農業生產過程總共占了五十四％的甲烷排放量，約八十％的一氧化二氮排放量，及幾乎所有與土地利用相關的二氧化碳排放量；所以植物雖可經光合作用而固碳，但相對地農業也是排碳的主要領域之一。根據美國哥倫比亞大學教授傑佛瑞．薩克斯等人的統計，發現與農業直接相關措施的溫室氣體排放量高達約一五○億噸，占目前全球溫室氣體排放總量的四分之一強，此一數據其實尚未計入動植物因病蟲害所造成的損失，及食物浪費所造成的四十四億噸二氧化碳當量的排放。

歷年聯合國氣候變化大會為緩解全球氣候變遷趨勢，倡議應實施有機農業及植樹造林；因為現行的慣行農業已被認知是全球氣候變遷的重要「貢獻」者，主因就是慣行農業依靠機械化及農業化學物質，兩者協力加速了土壤中有機質之分解，破壞了土壤性狀，摧毀生物多樣性，並滋生食品不安全的後果，且破壞生態環境。例如工業革命前美國愛荷華州的表土層有卅五到四十公分厚，非常肥沃，但到一九七○年代，因連續不斷地耕耘，表土已流失一半，亦即土壤中的有機質含量隨之減少一半，因此玉米地帶四州的玉米產量損失達廿四到四十六％。而從二○一四年至二○二○年全球已喪失約二千億噸土壤，現今每年仍損失約三六○億噸土壤。

「巴黎協定」中所包含的「○．四％策略行動倡議」，也正是必須增加土壤有機質（碳匯）含量的一項重要呼籲；若耕種時注重增加土壤中有機質，則可改善土壤物理、化學及生物性狀，明顯地增加土壤的團粒化、通氣性、保水性、植物營養成分及生物多樣性，而可穩定地維持作物的正常產量。美國「羅德爾研究所」連續四十年的田間試驗，尚證實有機農業可有效減少四成溫室氣體排放及四成五能源使用量；若能將全球農田轉型成有機農業耕作養殖，則可封存住約二一○億噸的二氧化碳當量。若再將全球牧草也轉型為有機耕種，全球可因農業轉型而封存約三七○億噸二氧化碳當量，將無溫室氣體上升的困擾。

相信這也是為何連年「聯合國氣候大會」的結論，都在倡導實施有機農業。環境部長彭啟明若明瞭有機農業的功效，應該就不會輕易地發布「避種十五種空汙樹木」了吧！

巴黎協定 氣候變遷 聯合國

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