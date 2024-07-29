科技．人文聯合講座／逃蚜：另類AI的啟示

今天很高興能和讀者們分享一則有趣的科學發現，同時聊聊另類的ＡＩ。這個ＡＩ指的是「蚜蟲智能」(Aphid Intelligence)，而不是大家所熟知的「人工智慧」（Artificial Intelligence）。雖然，兩者有著相同的縮寫。

根據二○一○年以色列海法大學的一篇研究報告顯示，牛羊在靠近牠們即將咀嚼下肚的植物時，那些棲息在葉片的蚜蟲，會敏銳地感受到威脅，然後集體逃離植株，以免慘遭團滅的厄運。由此可見，蚜蟲具有一套趨吉避凶的機制，相當聰明。

讀者們應不難推測，「逃蚜」現象發生的可能原因有二：（一）當身長不到半公分的蚜蟲看到龐然大物靠近時，會嚇得落荒而逃；（二）牛羊所呼出的氣體可能含有特殊成分，致使蚜蟲敬而遠之。然而，實驗的結果卻顯示「以上皆非」。例如，當牛羊和植株擦身而過時，葉片上的蚜蟲幾乎聞風不動。另外，當研究團隊用特製設備，把呼氣中的每個成分吹向蚜蟲時，也未見明顯的驅離效果。後來他們把所有呼氣成分混在一起，甚至還測試了二氧化碳，也都徒勞無功。

令人興奮的是，科學家們發現，牛的呼氣所挾帶的相對高溫度（攝氏三十五到三十六度）以及相對高濕度（百分之九十到一百），竟是兩個主因，且缺一不可。他們後來還發揮創意，用人的呼氣吹向蚜蟲。結果顯示，蚜蟲出現的逃亡潮，竟和牛羊無分軒輊！因此我大膽推測：當我吃生菜沙拉時，我不會吃到菜葉上殘留的蚜蟲，因牠們在被我吞食之前，會逃之夭夭。

我曾用人類所發明的ＡＩ軟體，試著解釋「逃蚜」的機制。截至目前，除了洋洋灑灑的文字，我並沒有得到具體的答案。就算有一天ＡＩ能提供較明確的假設，科學家們還是得動手做實驗，才能驗證假設的真偽。至少，在等到ＡＩ機器人來幫我們做實驗前，我們不應先舉旗投降，或自甘懈怠。其實，ＡＩ機器人的良率提升，仍需倚重人類花大量的時間與精力，親手找到的最佳條件。

藉由「逃蚜」，我領悟到在時間的巨流中，蚜蟲好比一隻可與時俱進的「昆蟲行動電腦」。牠們的基因體序列可隨外在的環境參數變化，經過數百萬年的試煉，才能具備如此有效的集體避險行動。截至目前，「蚜蟲智能」與「人工智慧」之最大差異處在於：前者已經過「知行合一」的演化考驗，但後者仍在消化爆量的知識，使得人類面臨「知易行難」，甚至「知難行難」的窘境。

某天早上，我曾用ＡＩ問道：「今天怎樣可讓心情變好？」不消數秒，答案即浮現在手機螢幕。不過，我的心情並沒有明顯改善。不是這些建議沒用，而是我缺乏行動力。因此，ＡＩ的「突飛猛進」尚未達「無所不能」之境。至少，我的惰性依在。若以「逃蚜」為師，我們應學習牠們面對環境挑戰的智慧與行動。簡而言之，我們應具有和ＡＩ「共演化」的胸襟。更重要的是，我們莫忘：科技，始於人性。（作者為台大教授、出版中心主任）