公糧調漲對稻米產業是喜是憂？

稻作是國內種植面積最廣、農戶數最多的產業，近年來稻米種植成本因通膨大幅增加，公糧收購價格久未調整，稻農要求調高收購價格的聲浪再起，卻因官員有不同看法而引發爭議。

日前立法院通過公糧每公斤由廿六元調至卅一元，民進黨團亦未反對，但農業部擔心調高價格將加劇稻作超產、產業失衡等負面影響，仍主張不調漲公糧價格，而提出「１集２轉３加３」方案來提高稻穀價格。「１集」為鼓勵公糧農民加入集團產區，並鼓勵集團產區拓展外銷。「２轉」包括提高轉旱作節水獎勵金，參加集團契作再加碼；針對第二期稻作的原種稻土地提供不種稻獎勵。「３加３」則為優質加強型水稻的收入目標價格至少調高三元，及推動市場採購及推廣多元米食加工。農政單位預計三年內每公斤乾穀價格提高三元以上。

上述方案中有不少措施已實施多年，此次是在既有基礎上加碼。有業者即表達，稻作四選三政策，領取補償或節水獎勵的都是地主；而且大區輪作措施並未因地制宜，不是每塊農地都能種雜糧等看法，如何讓農民相信政府可以兌現「提高農民所得」的承諾才是重點。

就農業經濟政策觀點，這些措施仍存在需檢討之處：一、稻作面積增加是「保證價格提高」與「休耕地活化」的積累效果，不應僅歸於調高保證價格。二、這次雖提高契作奬勵金，不過契作價格對農民收益影響更深。不調公糧收購價格，政府如何確定稻農收益可以提高。三、在契作獎勵上除面積給付外，也宜將產量納入補貼標準設定之考量。四、轉作措施推動必須因地制宜，因此評估過程宜有農業試驗單位參加。

主張調漲公糧價格，主要是基於保障稻農所得，但若未有配套措施，不但效益有限，也只是短期效果。建議：一、公糧收購價格調高，以照顧稻農生產成本增加為度，非由喊價決定，以避免生產誘因過高而刺激生產。二、有計畫發展良質米，著重品質與在地特色。三、健全雜糧供應鏈，深入瞭解通路與契作情況並解決痛點。四、積極研發並供應適合台灣種植的優質雜糧品種。五、依水情情況進行大區輪作措施。六、過去以廿四萬公頃為稻作供需均衡的目標，但面對消費型態改變，未來決策必須將消費量納入考量。七、對於農民領取獎勵標準之認定宜再嚴謹。

早期不少國家也曾採行保價收購措施，在面對國際規範約束、產業發展及消費需求之下多已改絃更張。例如日本在一九九八年取消保價收購措施後，歷經多次政策調整，採取一系列積極且多元的作為，不但保障農民收入、提高競爭力（出口高品質米），同時也兼顧產業的韌性及持續發展，使日本稻米產業供需均衡，進而可依循市場價格購買庫存米。而歐盟則在直接給付政策下，制定交叉配合事項，農民必須符合門檻才可領取補貼，農民收入獲得保障，產業也能持續發展，更具競爭力。

全球目前僅台灣實施稻穀保價政策，此制度對維持台灣稻米生產及糧價穩定有政策效果，但政府每年需花近百億預算在公糧收購，也不符合ＷＴＯ削減境內支持的趨勢。台灣申請加入ＣＰＴＰＰ等區域貿易協定，若沒有因應之道並做調整，一旦市場開放，對國內稻作產業衝擊很大。現行公糧收購制度，確實有全面檢討修正之必要。