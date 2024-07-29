正義防線變側翼 腐蝕人心

在五權分立的台灣，行政權與立法權掌握在民選政治人物手中，各持黨派立場，尚無可厚非；監察委員、考試委員、大法官與其他中立機關或單位委員則由總統提名，但須經立法院投票同意，理應維持一定的客觀中立性，不幸的是民進黨藉行政立法權一把抓之便，「沒有通不過的人事」，讓目前的監察院與大法官等成為側翼。

原被社會高度期待的「憲法守護者」大法官側翼化，最令人怵目驚心。在「國會改革法案」於六月二十六日生效後，民進黨立法院黨團、行政院、總統賴清德以及監察院皆分別向憲法法庭提出釋憲及暫時處分。憲法法庭在七月十日就暫時處分的必要性、急迫性及範圍進行準備程序，各機關及立法院各黨代表表達意見時，就有多位大法官發言偏頗表忠，其後迅速於十九日作成暫時處分裁定，凍結法規適用半年。柯文哲評論：「憲法法庭中立性跟獨立性蕩然無存。對於執政黨介入司法，甚至是憲法法庭，過程斧鑿斑斑，令人嘆為觀止。如果賴清德總統繼續以意識形態跟民意作對，台灣民主前途堪慮」，頗為中肯。

在原保持中立的中選會方面，在前兩次「公投綁大選」爭議上，不惜出爾反爾，賠上公信力。此番曾任基隆市長的中選會主委李進勇不避嫌先對「基隆市罷免謝國樑」案意圖下指導棋，莫名其妙的要求「公職人員罷免案提議連署及查對作業辦法」第十二條規定，縣市長罷免應於四十日內查對完畢，壓縮成三十日。接著以慰勉同仁的名義赴基隆市選委會視察，嚴重干預基隆對有效連署的認定標準。依規定，對於有疑義的連署書，選委會以「雙掛號信」由本人確認。中選會卻要求，若未回覆，即應認定為合格。如此違反常識，不顧觀瞻，也讓人啼笑皆非。

接著發動罷免謝國樑的山海公民拆樑行動，擅自竄改國民黨「反惡霸挺善樑」文宣，透過網路大量散發，還以屬於言論自由掩飾，希望此次司法單位不再如前次高雄罷免韓國瑜案縱容造假。由於基層檢調有時尚能展現獨立風骨，伸張正義，因而巷里芻議有「基層檢調勝過大法官會議」的評價，值得珍惜捍衛。

其他如民進黨掌控的監察院與國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）等，委員們不顧形象，不僅未能矯正風憲，依法行政，發揮賦予功能，反而很明顯的黨同伐異，多有爭先表功之舉，表現荒腔走板，劣跡斑斑，可謂罄竹難書，令人失望與憤怒。

一個國家要長治久安，維護社會公理正義至為重要，尤其位高權重的領導人物，更具有標竿意義，作為「正義最後防線」的大法官，維繫選舉公平的中選會首長，動見觀瞻，影響巨大。晚清四大名臣之一的曾國藩曾說：「風俗之厚薄奚自乎？繫乎一二人之心之所嚮。」如果高官坐享名器，反而黨同伐異，腐蝕人心，過莫大焉，而提名這幫人的政黨，更應為社會唾棄，在下次選舉中給予教訓，才可能有清明的政治。