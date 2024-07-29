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莫拉克沒淹、凱米淹 這帳怎算

聯合報／ 陳怡達／社會工作師（高雄市）

筆者住在高雄達卅五年，即便如莫拉克颱風如此巨大的風災，家裡也都沒有淹水，但這一次颱風，筆者家竟然也淹水了，而凹子底、美術館豪宅區、明誠路、仁武等已開發或是開發中的地點更是水淹及腰，只能說這一次的淹水傷害高雄人的心。

當然有人會說，因為極端氣候的關係，這次降雨量下在哪個城市都一樣。筆者身為高雄市民則要反問政府兩個問題：一是，前瞻預算蓋的滯洪池既然號稱「前瞻」，為何估計不到因氣候暖化逐年增大的降雨量呢？畢竟這是幾千億的花費，每次只要有颱風或是超大降雨，就以氣候變遷為由，所以滯洪池發揮功能有限，請問這些滯洪池的錢到底花到哪裡去？監察院要不要查？為何一直蓋滯洪池，卻不見地下水道的清理工程？

其次，明明減碳避免氣候暖化是國際共同的目標，為何政府的能源政策卻放棄核能，而其他綠能發電也尚不足以支撐整體發電量，仍大量依賴火力燃煤與天然氣發電，如此只會造成氣溫逐年攀升，又反過來增加極端氣候的可能性；如此循環，即便編列再多的預算，恐怕也緩不濟急。

台灣面對健保點值、勞保改革、高齡化下的長照經費問題，都需要龐大的經費支持，實在不該如此把預算花在錯誤的政策上。

把問題留給下一代解決，實在不是明智之舉。

淹水 滯洪池 颱風

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