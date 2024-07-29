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新思維新技術 因應極端氣候

聯合報／ 張駿暉／成功大學水利及海洋工程學系教授（台南市）

強烈颱風凱米挾帶強風豪雨，兩天之內為高屏山區帶來超過一九○○毫米之最大累積降雨量，與二○○九年八月莫拉克颱風三天降下近三千毫米降雨量相比，凱米颱風除了因影響時間較短、導致總雨量較小之外，在最大時雨量與廿四小時降雨量方面，分別超過一二○毫米與一四○○毫米，較莫拉克不遑多讓。

目前台灣下水道系統的設計保護標準為五年重現期，所對應之降雨量約為每小時七十至八十毫米之間，河道堤防系統則介於五十至二百年之間，此等設計標準足可與世界先進國家比肩。然而，在凱米颱風期間，全台廿四小時雨量超過氣象局超大豪雨標準（五百毫米）的雨量站共有一九八站，時雨量超過八十毫米的雨量站共計有七十八站，其中高雄雨量站達到每小時九十六點五毫米，此等長延時且高強度的降雨，在下游適逢天文大潮的雙重影響下，導致河川水位暴漲，都市下水道排水系統宣洩不及，仍不免引發嚴重的淹水災情，實乃極端降雨所導致。

在全球暖化與氣候變遷的影響下，過去視為極端降雨的事件，未來可能成為常態；而過去視為常態的工程治水方法，在土地與工資成本飆漲的未來，恐怕已經變成極端。現今世界各國水災防治思維早已轉向，透過風險管理的措施，如災害預警、韌性提升、土地管理等軟性方法，已成為主流策略，台灣自然也不缺席。在過去十年間，台灣已建置高精度的淹水潛勢圖資與即時監測系統，這些工具在防洪減災方面發揮了關鍵作用。

未來政府與相關單位若能積極推動新技術的應用，例如進一步結合氣象淹水物理模式與先進的人工智慧方法，並加強民眾的防災意識與應變能力，將大大提升台灣防洪減災的能力，在未來的極端氣候挑戰中，更加全面保護人民的生命財產安全。

凱米颱風 淹水 雨量

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