大屋頂下／定錨中華民國 兩岸共同應對川普灰犀牛

川普不是意外出現的黑天鵝。他是一頭灰犀牛，此刻就在眼前，而且鼻孔冒著氣正向你衝過來。

一百天後，川普不無可能再度當選美國總統。倘是如此，面對這頭來勢洶洶的灰犀牛，中國大陸將如何應對？台灣將如何應對？本文想要討論的則是台海兩岸雙方有無可能以某種方式共同應對？

先說結論。兩岸可以思考，以「交換論」重建兩岸關係，亦即「你不消滅中華民國／我不台獨」；只要雙方能「定錨中華民國／共構和平競合」，美國就不能用中國大陸來挾持台灣，也不能用台灣來勒索中國大陸。請參閱上周日《大屋頂下》〈從壓制台獨到維持中華民國／意見廿二條的新意見〉。

首先略論中共面對的川普情勢。中共屢申，「台灣問題是中國核心利益中的核心」。這句話的位階顯有問題。在當前世局中，「和平發展／和平崛起」才是「中國核心利益中的核心」。中共若搞不定台灣問題，就不可能和平發展。

川普灰犀牛就是要阻滯中國崛起，台灣問題則是他的操作槓桿。

必須警惕，二○一八年川普親自發動的美中貿易戰就是今日美歐全面「針對中國」的濫觴，非但全盤翻轉了美中關係，且也嚴重惡化了中國的世界處境。川普卸任後，「沒有川普的川普路線」在美歐非但沒有轉彎，而且更加「發揚光大」，可見川普方案在整個西方有其共同的義理。現在，川普若回師，將親自操盤，勢將更精緻，也勢將對中國更有傷害力。

新近川普、范斯的發言與共和黨政綱，明確標定「中國為美國面臨的最大威脅」。不啻是說，美國淪落至今日地步，全是中國造成的。川普揚言將對全部中國進口商品課六十％關稅，且不說他必有其他的花樣，但只要果真發動了這個議題，中共的內外治理就會面臨極大的難題。

中共若要應對川普的衝擊，主要的準備工作之一就是要搞定兩岸關係。因為，台灣問題既是中共核心利益中的核心，那麼台灣問題也就是攥在川普手裡的一條小辮子，他只要隨便玩個小花樣拽它一下，就能牽動中共的「核心」，椎心刺骨。

川普的戲法是：挑逗台灣，壓榨中國。

中共如何搞定兩岸關係？長話短說，就是在「交換論」的共同政治基礎上，定錨中華民國，共構和平競合。

再略論台灣面臨的川普情勢。姑舉一例：台灣必須警覺，在川普的「買美國貨／僱美國人／在美國製」的操作下，現今炒得沸沸揚揚的「台灣ＡＩ中心」輝達方案也有可能出現變數。川普既說台灣搶去了美國百分之百的晶片生意，他會不會容許黃仁勳把「ＡＩ中心」搬到台灣？這必須打個問號。

這個問號是要提醒：川普的政策目標與台灣的期待（尤其是台獨的期待）是不同的。

川普的政策主軸是「孤立主義／現實主義／交易主義／保護主義」，對台政策亦是如此。

一、孤立主義：拜登一貫擺出「備戰／迎戰」的姿態，川普則標榜「非戰／避戰／止戰」，他以任內未新啟戰爭為榮，並稱「將在廿四小時內結束俄烏戰爭」。拜登是擺明了要將台灣烏克蘭化，但川普會認為，不必再搞出另一個「烏克蘭」，台灣也就不能再熱臉貼冷屁股。二、現實主義：在川普眼中，台灣是筆尖，中國是書桌。他明白說，台灣距美國九五○○英里，距中國六十八英里，要保衛地球另一端的小島有實際困難。范斯說，非必要，不讓美國青年上戰場。三、交易主義：但是，如果台灣要美國保護，買保單，就要付費，但保單卻是「無菜單料理」。四、保護主義：美國有多麼愚蠢，台灣搶走了美國百分之百的晶片生意，台灣很有錢，但沒有給我們任何東西。如此這般，台灣成了掠奪者，美國是受害者。

人謂川普是真小人，是狂人，但以上描述尚不能窮盡其瘋狂的邊際。川普狂傲揚言「將親手終結拜登製造的每一場世界危機」，范斯冷血則稱「我們不在乎烏克蘭發生了什麼事」。跟著川普，賴清德若還想做美國的烏克蘭，會不會自作多情？

川普必會不斷玩弄台灣這個筆尖，去戳那張書桌，但別奢想他會為台灣去掀翻那張書桌。因為，他早已預言，筆尖頂不過書桌。

面對川普風暴，兩岸各有重大風險。中國大陸的「和平發展／和平崛起」面臨嚴峻考驗，台灣想為「筆尖」買一分保單卻碰上「書桌論」的保險公司。台灣與中國大陸必須各有應對川普灰犀牛之道，但也可想像有無可能以某種方式共同應對。

回到文首所論，兩岸可以思考，以「交換論」重建兩岸關係，亦即「你不消滅中華民國／我不台獨」，雙方一同邁向「定錨中華民國／共構和平競合」。

本文認為，此時此際正是中共最最希望（兩個最）能維持中華民國的時候，必須使中華民國的態勢穩定，中共才能以較完全的心力用於化解阻滯其「和平發展」的種種內憂外患。因此，相對而言，此時此際也正是台灣在兩岸之間最最（也是兩個最）能伸張並鞏固中華民國的重大機遇期。只要雙方朝往「定錨中華民國／共構和平競合」相向而行，兩岸就可能免於成為川普刀俎下任意宰割的魚肉。

對賴清德政府來說，川普的「保護」必將赤裸裸地變成挾持、勒索與玩弄。而且只有川普玩弄賴清德，絕無可能賴清德玩弄川普。賴清德絕對不可有「倚川普謀台獨」的妄想，反而必須警覺台獨更可能被川普挾持台灣。賴清德日前在黨全代會的台獨演出，民進黨內的有識之士必須有以匡正，國家大局不能被賴清德一人的偏執所誤。兩岸出路，「定錨中華民國／共構和平競合」，沒有第二條路。

對於中共來說，正當美歐以中國為主要敵手的時候，對台關係卻陷於空前惡劣的谷底，這使得內憂外患的中國平添許多凶險變數。因此，搞定兩岸關係，就成了中國內外治理的必要條件。除了「定錨中華民國／共構和平競合」，也沒有第二條路。

然而，如何「定錨中華民國」，這不是單方面的事，而是兩岸兩方面的事，因此本文才有「兩岸有無可能共同應對川普灰犀牛」的思考。

其實，不論是川普或賀錦麗上台，兩岸皆應以「定錨中華民國／共構和平競合／穩定三邊（台美中）關係」為基本戰略。只是若川普回師，就更有迫切性。

情勢凶險，這也許是兩岸應當進行桌下對話的時刻。