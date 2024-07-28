星期透視／多元創新的巴黎奧運

向來以理想浪漫著稱的法國，每每總為人類文明帶來驚豔與突破！本次巴黎奧運自不在話下！

回顧一九○○年，法國舉辦第二屆奧運，是除希臘外率先承辦奧運的國家，其搭世界博覽會於巴黎舉辦之便，擴大了當時各國和項目選手的參與，女性也首度在奧運場上奪冠，嶄露頭角；一九二四年開啟奧運選手村的概念，而當屆使用的奧林匹克格言：「Faster, Higher, Stronger–Together」至今沿用！爾今，相隔一百年，再度辦理夏季奧運會，乃以連結「二○三○永續發展目標」，期辦理歷史上最環保的國際體壇盛會，可謂別具歷史意義！過去幾個月來不時出現的創意宣傳影片，已巧妙地連結網路平台，成功匯集世人目光，直至巴黎塞納河畔精采絕倫的開幕典禮，正式拉開為期十七天的盛典序幕！

在我們為中華台北十六個運動種類共計六十名體育健兒們，在場上的拚搏加油喝采外，場外看點亦值得一窺究竟。

首先，它突破打造單一場館的設計，充分融合在地文化。本次別開生面的於戶外辦理開幕式，結合巴黎塞納河為母親河的精神，一覽無遺地向全世界展現自然的壯闊；巴黎大皇宮既是時尚秀，也是擊劍與跆拳道的榮光舞台；凡爾賽宮的璀璨歷史，重現的馬術優越傳統；艾菲爾鐵塔戰神廣場，延續奮勇精神成為熱血奔騰的沙灘排球場；在充滿歷史感的協和廣場中，讓年輕人再創輝煌，寫下不朽的永恆紀錄。

其次，折衝民意至上，展現國際賽會低碳足跡成果。對於許久以來熱烈討論的塞納河水質問題，一周前由巴黎市長伊達戈親赴塞納河內游泳，證明河水水質足夠乾淨，辦理比賽安全無虞；另選手村在講究低碳原則下，因各國關切的聲浪，由一開始規畫水冷卻系統降低室內溫度，改為訂購約二五○○部冷氣加強降低溫度的效果。

再者，融合時尚之都的高調奢華感，完美結合藝術和運動的力與美。巴黎為世界著名精品座落的城市，此次奧運結合在地的企業為主要贊助商，從賽會象徵榮耀紀念的獎牌與獎品，到香榭大道煥然一新的全新街景與氛圍，搭配ＬＶ的獨特品牌裝置藝術的街頭，讓奧運的高度競技與ＬＶＭＨ的藝術設計充分結合，共同展現運動時尚感。

最後，降低一次性使用的各項器材，以租賃器材取代購買。在降低浪費的前提下，各項運動器材與設備大多與各體育會租用或提供，減少不必要的浪費；在餐飲部分，減少塑料與使用的垃圾，所有場館皆安裝飲水／飲料機，減少瓶裝飲用需求，嘗試降低使用量，進而達到節能效果。

由上可知，此屆巴黎奧運除了減少興建的大筆資金與一次性垃圾的環保作法外，其將自身的都市歷史記憶與運動種類共創價值，透過運動場上的較量，讓文化傳統上自然鑲嵌了和平奮戰精神的榮光。我們預見在永續發展的世界潮流下，這匯集文明和智慧，以及各國優秀運動員的偉大賽事，將再一次刷新各項紀錄，共創璀璨輝煌的歷史新頁！（作者為台北市立大學特聘教授、前體委會主委）