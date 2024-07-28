快訊

奧運羽球／衛冕軍「麟洋配」開紅盤 雙打首戰直落2擊敗日本

聽新聞
test
0:00 / 0:00

從民眾感受檢驗治水成效

聯合報／ 李坤隆／大學教師（高雄市）

凱米颱風帶來豪雨，高雄出現前所未見的淹大水慘狀，相信很多高雄人都餘悸猶存。當初所講的一百年、甚至兩百年的防洪措施，如今卻是如此脆弱，政治人物除了認真救災，似乎只能不斷向市民道歉。只是當有部分人士準備粉飾太平時，這樣的道歉與救災動作，誠意已被稀釋。

賴清德總統與高雄市長陳其邁前往美濃勘災時，竟然聲稱「過去都淹一層樓，今天只淹卅公分」，顯示「整體治水有成」，這樣的話語聽在我們耳裡真不是滋味。尤其高雄市拿了那麼多的治水預算，卻還出現全面性的大淹水，總統甚至有心情在災難現場讚賞市長的「政績」，這種勘災政治學還真是前所未見！

治水成效的最好檢驗就是民眾的實質感受，這次高雄大淹水雖然是極端氣候的後遺症，卻也可能是市府或中央過度渲染高雄治水成效，導致市民變得輕忽的結果。就像我們大樓，是在地下室淹水後才開始找沙包，事前根本沒有想到會成為受災戶，這樣的心態可能也存在於許多高雄人心中。

經過這次災難，相信大家之後在災變前會更謙虛，因為大自然的破壞力往往超乎想像。更希望政治人物可以真正的苦民所苦，用更多心力在治水工程上，而不是浪費精力在政治口水中。

治水 淹水

延伸閱讀

高雄市區淹水後…路面突「凹陷50公分坑洞」 警方急拉封鎖線

警察也到場！高雄遶境群眾包圍丹丹漢堡 一票網友瘋猜：借廁所？

高雄林園近海漂流木中有浮屍 疑貨輪船員海象不佳待撈

獨／高雄林園岸際海面驚見1遺體 層層漂流木包圍！不排除是福順輪船員

相關新聞

名家縱論／大法官怎麼選？

我國憲法自始即把法律違憲審查權交給大法官行使，做得好不好，是否不受干涉，質疑的人不少。但十五位大法官全由同一位總統提名，...

星期透視／多元創新的巴黎奧運

向來以理想浪漫著稱的法國，每每總為人類文明帶來驚豔與突破！本次巴黎奧運自不在話下！

大屋頂下／定錨中華民國 兩岸共同應對川普灰犀牛

川普不是意外出現的黑天鵝。他是一頭灰犀牛，此刻就在眼前，而且鼻孔冒著氣正向你衝過來。

5大關鍵影響滯洪池功效

很多大型建設開發案在提出環評時，常以二、三十年間的最大洪水量來規畫滯洪池容量，現在卻都無法應付，安全係數可能須再加倍才行...

立委助理任用盡速立法

新竹市長高虹安於擔任立委期間，因涉「公務員利用職務機會詐取財物罪」及「使公務員登載不實文書罪」，於去年遭檢方起訴，經台北...

從民眾感受檢驗治水成效

凱米颱風帶來豪雨，高雄出現前所未見的淹大水慘狀，相信很多高雄人都餘悸猶存。當初所講的一百年、甚至兩百年的防洪措施，如今卻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。