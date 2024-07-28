從民眾感受檢驗治水成效

凱米颱風帶來豪雨，高雄出現前所未見的淹大水慘狀，相信很多高雄人都餘悸猶存。當初所講的一百年、甚至兩百年的防洪措施，如今卻是如此脆弱，政治人物除了認真救災，似乎只能不斷向市民道歉。只是當有部分人士準備粉飾太平時，這樣的道歉與救災動作，誠意已被稀釋。

賴清德總統與高雄市長陳其邁前往美濃勘災時，竟然聲稱「過去都淹一層樓，今天只淹卅公分」，顯示「整體治水有成」，這樣的話語聽在我們耳裡真不是滋味。尤其高雄市拿了那麼多的治水預算，卻還出現全面性的大淹水，總統甚至有心情在災難現場讚賞市長的「政績」，這種勘災政治學還真是前所未見！

治水成效的最好檢驗就是民眾的實質感受，這次高雄大淹水雖然是極端氣候的後遺症，卻也可能是市府或中央過度渲染高雄治水成效，導致市民變得輕忽的結果。就像我們大樓，是在地下室淹水後才開始找沙包，事前根本沒有想到會成為受災戶，這樣的心態可能也存在於許多高雄人心中。

經過這次災難，相信大家之後在災變前會更謙虛，因為大自然的破壞力往往超乎想像。更希望政治人物可以真正的苦民所苦，用更多心力在治水工程上，而不是浪費精力在政治口水中。