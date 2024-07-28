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5大關鍵影響滯洪池功效

聯合報／ 陳文卿／台灣資源再生協會常務理事（新竹市）

很多大型建設開發案在提出環評時，常以二、三十年間的最大洪水量來規畫滯洪池容量，現在卻都無法應付，安全係數可能須再加倍才行。滯洪池要能發揮足夠的抗洪功能，除了設計容量外，更有以下重要因素：

一、雨水收集面積不能僅以開發基地為限，須將基地外馬路、空曠地區逕流的雨水量也納入。

二、水流入與排出之系統須暢通。此又涉及滯洪池之區位，太高無法完全收集洪水，太低又排不出去。而後者更重要，必須有完善的公共排水系統，否則就難免產生災難。

三、管理機制。滯洪池是基地的附屬設施，不像汙水處理系統有經常性的操作，更不會配置管理人力。滯洪池要能發揮，須在預期大雨來臨時預先洩洪。水庫何時洩洪、洩洪量多少都有ＳＯＰ，一般公共空間或建設基地的滯洪池卻很難做到。

四、對滯洪池認識不清。很多環評報告常出現個怪異的名詞「滯洪沉沙池」，也就是將汙水處理系統的沉沙兼作滯洪池；可是沉積淤泥後，哪還能滯洪？即使要兼顧沉沙與滯洪，也須定期清除淤泥，但實際能做到的少之又少。

五、滯洪池平常應淨空，才能在大雨來時蓄積洪水。但大家喜歡的是美美的池塘，認為是可散步遊憩之地，甚至當作消防水池功能；然而若經常維持滿水，大雨來時的蓄洪量就有限了。

滯洪池是將洪水短期間滯留，可提供的滯留時間愈長，防洪效果就愈大。而滯留時間取決於池子的有效空間及瞬間降雨量。進流的雨水在停滯後須趕快排出，才能持續接收雨水。

因此滯洪池是排水系統的中繼站而非蓄水池。災後應針對防洪系統整體檢討，除硬體設施外，應變管理措施是否能搭配，更為重要。

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