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立委助理任用盡速立法

聯合報／ 吳景欽／真理大學法律系教授兼系所主任（新北市）

新竹市長高虹安於擔任立委期間，因涉「公務員利用職務機會詐取財物罪」及「使公務員登載不實文書罪」，於去年遭檢方起訴，經台北地院一審判決七年四個月有期徒刑、褫奪公權四年，雖案件仍未定讞，但依地方制度法，高市長將因此被停職。而此案最值探討之點，即是立委助理的任用與待遇，必須趕緊法制化。

依據立法院組織法第卅二條第一項，每位立委可編列八至十四人的公費助理，並由其聘用，且立法院應依勞動基準法每年編列預算。又依同法第卅三條第六項，各黨團亦可置公費助理十至十六人，並比照立委助理薪資為支應。之所以如此簡潔，似乎是因立委所要問政的範疇包山包海，除雇用助理人數不能太少外，也依功能與任務差異而有不同的薪資待遇，使其能有更多彈性來處理立法、監督與選民服務。只是如此給予方便的空間，就難免於弊端之產生。

由於法條僅明文規範公費助理人數，卻無每位助理的薪資級距，僅簡單以依勞基法帶過，這就使每位助理的薪資多寡全由立委自行分配與決定。在法規如此簡陋下，不能更進一步明文規範核銷程序，致使立法院本身不可能、也無權去實質審查立委所提資料之真假。凡此結果，不僅易生恣意，也會產生一個令人混淆的疑惑：即公費助理薪資，明明是由國家編列預算，也非屬立委的實質補貼，卻因法定性不足，使此等費用流於私法自治、契約自由的領域，顯得相當詭異。

故在涉及詐領助理費用的案件裡，最常見的爭執點，即是助理薪資及加班費之請領是否為人頭或浮報，這當然有賴事實認定；只是在立委的服務對象與事項多元且複雜下，到底要如何確認助理是否為人頭？是否真有加班等情事？實皆處於一種模糊不清的狀態。再來，就是這些費用，若做為辦公室零用金或公積金，如何判斷立委是意圖不法據為己有而私用，或是為公益而支出，甚至是否適用「大水庫理論」等等，實也非如鴻溝般可清楚界分。甚且，貪汙治罪條例及證人保護法皆有規範，若同案被告於偵查中坦承犯行，且能因此訴追共犯，可減刑或免刑；故被告相互指摘的陳述，到底是為儘早脫離牢獄之苦，抑或還原真實？恐皆取決於審判者的內在意志。

此次案件所暴露出的問題，究其根源實在於法制面之欠缺，使立委助理之聘用被解讀為「私雇傭關係」，導致本就不對稱的天平更加歪斜，這對立法者來說實屬一大諷刺。立法院應盡速建立一套公費助理任用與待遇之客觀法制，使其免於繼續處於黑暗中，而無法為陽光所照射。

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