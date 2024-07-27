讓大巨蛋引領台灣棒球向上提升

自從台北大巨蛋在種種的爭議中開箱後，一再打破各種入場看比賽的人數，上周末的中華職棒明星賽也再度寫下令棒球界驚奇的觀看人數。大巨蛋正逐漸向國人展現她的絕代風華，尤其在經濟效益的提升上，已讓台灣職棒的發展與規模進到另一個層次。據媒體報導，今年各個球團在大巨蛋的比賽連場的球賽收入有五千萬上下的金額，這樣的經濟效應，正悄然的改變台灣棒球與運動發展的型態。個人對於大巨蛋世代有以下幾點思考：

首先是球團本身。職棒三十多年來受到多次簽賭案影響深遠，也直接影響球迷進場的意願，導致球團的收入與球員薪資受到局限。但在大巨蛋時代，球賽所帶來的經濟規模遠遠超過過往三十多年的職棒收入，因此，球團可能就不再需要年年面對虧損，還能帶動球員薪資大幅提升，個人前陣子才說未來三年內職棒球員的月薪肯定會破二百萬，萬萬沒想到前陣子張育成即以首位月薪二百萬以上的本土球員加盟富邦，創下中職紀錄。

因此，球團未來如何以永續經營為出發點來經營球隊，而非且戰且走，這主要的關鍵還在於職業球團須重視高中以下學生球迷的養成。球團如何透過系統性的規畫活動，讓學生球迷願意進場看球，是台灣職棒發展要永續經營的首要關鍵。

再來則是職業球員本身，大巨蛋世代來臨，也勢必大幅提升球員的收入，未來月薪超過一百萬應該愈來愈多，畢竟職業球團也盈餘後，就須回饋到球員的薪資，如此一來，棒球員將成為台灣收入高端行業之一。所以，如何提升自我的涵養，以趕上薪資的收入層級，也成了球員必須自我修練的功課。自我涵養提升，就會帶來社會觀感的向上發展，也因此才能提升運動員的格局，為台灣社會帶來正向的作為。若是成了社會或其他負面新聞的常客，就失去了身為職業球員可為社會模範的價值。

第三則是關於人才培育，誠如上述，大巨蛋大幅提升球團與球員的收入，也為棒球帶來更大規模的發展，當然也需要更多的人才投入。接下來球團與大學運動相關科系如何合作培育人才，來為棒球、為台灣運動發展，也為大巨蛋後續的發展提供人才，亦是吾人在這股大巨蛋風潮中可思考的面向。

大巨蛋在苦熬多年後，以橫空出世的氣勢出現在國內民眾面前。身為球迷，個人非常幸運能夠趕上大巨蛋世代，期待在大巨蛋的帶領下，能讓台灣棒球往前進到一個更美好的時代。