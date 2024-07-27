都市防洪 滯洪池不該是唯一解

凱米颱風雨炸中南部，高雄受傷最嚴重。陳其邁市長形容凱米像莫拉克加凡那比，但凱米並未造成中央管河川的堤防、橋梁等建造物大量破壞，或土石流堆填、淤積達數十公尺深，顯然整個集水區雨量仍不如莫拉克。

高雄水利局說，排水工程有極限，個人同意。但後續要成立自主防災社區，似乎沒對症下藥。成立防災社區充其量只是提早撤離民眾，但此次淹水似未發生如小林村撤離不及的問題。

個人觀察到高雄治水特殊的現象是廣設滯洪池。高雄在其轄管排水系統上至少已設置廿五座滯洪池，是全國之最。滯洪池是防洪手段之一，但在都會地區因土地昂貴、容量受限，勉強設置後，若再加上屈就民意要將滯洪池「多功能化」，無法專業管理是否也是此次洪患之因？

早年推動滯洪池是利用台鹽靠海岸的公有地先開始。但都會區排水系統要建夠大的滯洪池，經費太龐大，因此要多利用大面積的公有地，否則土地取得就是困擾，因此滯洪池在區位、大小上就受到限制。

居民希望滯洪池多功能化。以為滯洪池建好後，不但從此不再積淹水，且多了可賞景甚至水上活動的場域，環湖可散步、慢跑。其實滯洪池必須在洪水來臨前排空，以蓄納水量。滯洪池頂多數十萬立方公尺容量，乍看很多，但若集水面積大，即使排空都無法蓄納全部洪水，遑論建好後沒有好好管理維護與操作。為了滯洪池看起來「水水的」，管理單位有及時在洪水前排空滯洪池？否則四百九十萬立方公尺是所有滯洪池總容量，不是蓄洪量。

滯洪池只是「滯洪」，要靠著與周邊排水系統連通，再把洪水排出，需要量能足夠的抽水站；這些滯洪池與抽水站需要良好維護與管理。個人好奇，以市府人力，這廿多座滯洪池及相關抽水站是如何營管呢？

滯洪池跟水庫一樣，也有淤積問題。滯洪池不但淤砂難處理，若無良好營管，一定很快壽終正寢。

推行滯洪池或許阻力較少，建置完成還可促使周邊地價上漲，更能贏得民眾掌聲。但它只是防洪手段之一，太偏愛滯洪池是否也該趁機檢討？還是都會區防洪，除了滯洪池外也已變不出新把戲？