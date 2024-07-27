快訊

奧運開幕／大雨澆不息熱情 戴資穎揮旗率中華代表團進場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

都市防洪 滯洪池不該是唯一解

聯合報／ 張炎銘／退休水利人員（台中市）

凱米颱風雨炸中南部，高雄受傷最嚴重。陳其邁市長形容凱米像莫拉克加凡那比，但凱米並未造成中央管河川的堤防、橋梁等建造物大量破壞，或土石流堆填、淤積達數十公尺深，顯然整個集水區雨量仍不如莫拉克。

高雄水利局說，排水工程有極限，個人同意。但後續要成立自主防災社區，似乎沒對症下藥。成立防災社區充其量只是提早撤離民眾，但此次淹水似未發生如小林村撤離不及的問題。

個人觀察到高雄治水特殊的現象是廣設滯洪池。高雄在其轄管排水系統上至少已設置廿五座滯洪池，是全國之最。滯洪池是防洪手段之一，但在都會地區因土地昂貴、容量受限，勉強設置後，若再加上屈就民意要將滯洪池「多功能化」，無法專業管理是否也是此次洪患之因？

早年推動滯洪池是利用台鹽靠海岸的公有地先開始。但都會區排水系統要建夠大的滯洪池，經費太龐大，因此要多利用大面積的公有地，否則土地取得就是困擾，因此滯洪池在區位、大小上就受到限制。

居民希望滯洪池多功能化。以為滯洪池建好後，不但從此不再積淹水，且多了可賞景甚至水上活動的場域，環湖可散步、慢跑。其實滯洪池必須在洪水來臨前排空，以蓄納水量。滯洪池頂多數十萬立方公尺容量，乍看很多，但若集水面積大，即使排空都無法蓄納全部洪水，遑論建好後沒有好好管理維護與操作。為了滯洪池看起來「水水的」，管理單位有及時在洪水前排空滯洪池？否則四百九十萬立方公尺是所有滯洪池總容量，不是蓄洪量。

滯洪池只是「滯洪」，要靠著與周邊排水系統連通，再把洪水排出，需要量能足夠的抽水站；這些滯洪池與抽水站需要良好維護與管理。個人好奇，以市府人力，這廿多座滯洪池及相關抽水站是如何營管呢？

滯洪池跟水庫一樣，也有淤積問題。滯洪池不但淤砂難處理，若無良好營管，一定很快壽終正寢。

推行滯洪池或許阻力較少，建置完成還可促使周邊地價上漲，更能贏得民眾掌聲。但它只是防洪手段之一，太偏愛滯洪池是否也該趁機檢討？還是都會區防洪，除了滯洪池外也已變不出新把戲？

洪水 淹水 滯洪池

延伸閱讀

賴清德高雄美濃勘災：治水預算有發揮功能 會支持高市滯洪池預算

高雄25座滯洪池為何還淹？ 作家飄浪島嶼點出這原因

阿里山林鐵全線通車未滿月遭凱米考驗 停駛3天全面巡檢

凱米颱風雨量似莫拉克 專家：幸好續航力沒那麼誇張

相關新聞

久違強颱 政府效能現形

這次凱米颱風確實考驗易淹水計畫、流域綜合治水計畫與前瞻水安全、水環境計畫的執行成效。從媒體報導來看，屬於中央管轄的河川僅...

天災出勤 別讓醫護只能賭命

七月廿四日起台灣迎來近幾年來災情最嚴重的凱米風災，不幸的是，此次風災也傳出醫療人員在通勤路上遭逢意外身亡的事故。

都市防洪 滯洪池不該是唯一解

凱米颱風雨炸中南部，高雄受傷最嚴重。陳其邁市長形容凱米像莫拉克加凡那比，但凱米並未造成中央管河川的堤防、橋梁等建造物大量...

讓大巨蛋引領台灣棒球向上提升

自從台北大巨蛋在種種的爭議中開箱後，一再打破各種入場看比賽的人數，上周末的中華職棒明星賽也再度寫下令棒球界驚奇的觀看人數...

在地又國際的巴黎奧運

相隔一世紀後再次辦理奧運的巴黎，是全球第二個三度擔任奧運東道主的城市，有著「浪漫之都」、「時尚之都」之稱的巴黎，試圖將許...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。