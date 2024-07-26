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前瞻治水 錢花到哪去了？

聯合報／ 陳弈忻／文字工作者（高雄市）
凱米颱風挾帶暴雨，讓整個高雄市區幾乎都泡在雨中，民眾抱怨連連，圖為九如四路淹水情況。記者劉學聖／攝影
凱米颱風挾帶暴雨，讓整個高雄市區幾乎都泡在雨中，民眾抱怨連連，圖為九如四路淹水情況。記者劉學聖／攝影

凱米颱風給高雄帶來超大雨量，很多地方都淹水了，連筆者無論雨多凶猛也鮮少淹水的住家，室內也進水了，兒子說這是最扯的一次。讓人不禁要問，高雄在前瞻預算中拿到不少治水經費，到底錢是花到哪裡去了？

凱米颱風給高雄帶來豐沛的雨量，沒有淹水的地方堪稱「天選之地」，只不過這樣的天選之地，應該少得可憐。雨水灌進家中，夾帶汙泥和垃圾，家具和家電都泡湯了，這場景有多慘；還有水消退之後的清理，又是讓人一個頭兩個大。這實在是沒有經過淹水之苦的人很難體會的。

沒錯，雨的確下得很大，但全市淹成這樣，實在很誇張。群組傳來一張圖片，內文是「什麼你問我高雄還好嗎？」「自己不會看哦」圖片顯示高雄已消失，變成汪洋大海了，雖是戲謔之詞，但也可見高雄的淹水有多嚴重。

筆者懇請市府團隊，可否應許市民這是最後一次「大」淹水呢？

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