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颱風來襲 你的人生排序？

聯合報／ 李淑娟／文字工作者（台北市）
「陳耀訓·麵包埠」在23日於臉書貼出公告，颱風天照常營業。圖／擷取自網路
「陳耀訓·麵包埠」在23日於臉書貼出公告，颱風天照常營業。圖／擷取自網路

蛋黃酥名店在颱風天照常營業，民眾冒風雨排隊，引發社會熱烈討論，颱風其實是上蒼拋出的即時民調：生命中最重要的是什麼？

在捷運站出口開咖啡廳的年輕人，颱風天仍然營業，颱風登陸前，勸他提早打烊，年輕人回覆：「現在風雨小小的啦，我們在店裡當家裡喝咖啡。」開店是生活，只要風雨不大，就能維持一定營業額，畢竟疫情期間紓困貸款兩次，年輕老闆當前首要目標是：還債順利。

拉麵青年台北宜蘭通勤，颱風來襲首日，店鋪放假，大眾運輸的狀態也讓他體認必須在家休息。颱風假第二天，店舖雖照常營業，由於下午交通運輸才便捷，乾脆連休在家調養身體。

沒有廚房的我，受不了血糖下降，不能光吃麵包，颱風假第一天中午出門，到巷口才發現連鎖鍋貼店沒開，還好漢堡店和肉粽店、水果行照常營業。水果行三姐妹說：「我們都住很遠，搭公車來，還是依風雨狀況，再決定什麼時候休息。」連鎖超市員工表示物流持續補貨，打從心裡佩服這些堅守崗位的人們，讓捉襟見肘者，風強雨大仍有援手。

刮颱風要不要營業？要不要上班？除了依循地方政府頒布的命令，每一個人都有生存考量；人生中最無法彌補的喪失是生命，不管你在這個社會中是什麼角色，都不要忘記保護自己、尊重他人生存。

每一次颱風來襲，你是不是都體會到：人很渺小，生命無價，當颱風來臨，你的人生排序是什麼？

人生 颱風假

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