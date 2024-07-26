班班有鮮奶 已成白吃「盛宴」

一九七七年曾以「天下哪有白吃的午餐」一文轟動武林、驚動萬教的高希均教授，在其《翻轉白吃的午餐—台灣從小龍年代到溫水青蛙的警示》一書的卷首語，苦口婆心提醒大家「台灣白吃午餐四十年，產生了『五個必然』：一、從政者的『討好』替代了『求好』；二、既得利益者要求愈來愈大膽；三、只要想出冠冕堂皇的計畫名稱，經費就可通行無阻；四、正派經營的意志愈來愈弱；五、財政赤字愈來愈不可收拾。」高教授憂心地問道：「台灣的轉型與發展會是一個悲劇性的結局？」

其實，這「五個必然」全都應驗在最近農業部所推出的「班班有鮮奶」福利政策上，而且，在既得利益者的前呼後擁下，已從白吃「午餐」升級進階到白吃「盛宴」了！

農業部宣稱為降低明年起紐西蘭零關稅鮮乳（或稱液態乳）進口對台灣酪農產業的衝擊，照顧酪農，「班班有鮮奶」可讓嚴重生產過剩的鮮奶有個去處；而教育部則宣稱國小學童及國小附幼的幼兒一周喝兩次鮮奶，可讓未來主人翁有充分的營養，健康成長。理由洋洋灑灑，冠冕堂皇，政府貼心照顧的「小確幸」撒滿地。

其實，我國酪農業本來就很難與紐西蘭競爭，除不具經營規模效率外，占飼養成本將近四成的飼料幾乎全靠進口，這是不爭的事實。早在二○一三年，我國與紐西蘭簽訂「台紐經濟合作協定」時，雙方已約定好，我國的酪農（液態乳）產業將享有長達十二年「關稅配額」的保護，慢慢做好產業結構調整，包括離農離牧、轉型與退場、提升酪農議價與自行調適能力等。怎麼在十二年後，明年零關稅液態乳即將叩關的前夕，竟然會嚴重生產過剩？

這要怪罪於農政主管單位的失職與失能，「討好」酪農業替代了「求好」。這十二年來，農政主管單位反向操作，每年高舉因應「台紐經濟合作協定」的大纛，幾乎是齊頭式的大量補貼補助酪農業引進智慧農業，擴大產能，提高效率與生產力，信心滿滿地準備與零關稅進口的紐西蘭液態乳對抗。酪農業一窩蜂競相增產，導致生產嚴重過剩，還要政府花納稅人大筆稅款進場收拾殘局。

根據農業部資料顯示，近年來國內生乳產量節節高升，二○二一年約四十五萬噸，二○二二年約四十六萬噸，二○二三年約四十七萬噸；今年生乳產量酪農業者預估可能逾五十萬噸，遠超過農業部內部規畫生乳年產量四十三萬噸的目標值。明年起紐西蘭零關稅鮮乳即將叩關，台灣酪農產業似乎都沒在怕，還在拚命增產。

據說「班班有鮮奶」是個常態性福利政策，農業部每年要編列至少四十四億元預算，遠比之前「班班有石斑」六億元預算（一次性買斷）多了好幾倍。真是既得利益者獅子張大口，「要求愈來愈大膽」。

如何翻轉這白吃「午餐」或白吃「盛宴」的心態與惡行？高希均教授認為，白吃盛宴的悲劇能否中止，全靠領導階層的危機意識與頭家的不再冷漠。天助自助者，讓我們從「白吃午餐」的美夢覺醒，破除白吃午餐的迷思，睜大眼睛檢視各種琳瑯滿目的「小確幸」，做個真正能當家作主的「頭家」。