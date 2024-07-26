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台灣是我們母親 中國便是父親

聯合報／ 周伯戡／台大退休教授（台北市）
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

賴總統在民進黨全代會以閩南語致詞，為他未來領導的民進黨活動定性，同時抹黑中國國民黨。演講是在「台灣是我們的母親」的比喻上，建立「台灣主體性的國家認同」主張。他回顧歷史，首列過去國民黨把台灣作為「反攻大陸基地」的謬誤。接著陸續批評國民黨的「專制獨裁」以對比民進黨過去「民主前輩」的努力與成績。他揭示民進黨未來的政策，以尋求國會改選後，達成民進黨的「成熟憲政民主的目標」。最後他特別指出，台灣有中國的因素，使改革的處境更加特殊！

全篇文字如許多人指出的，不但「中華民國」不存在，他還藉著把「中國國民黨」與「中國」連接在一起，同時進行去中國化。如此，以台灣之名做為國家主體「否定」中國國民黨，也對抗「中華人民共和國」的「中國」併吞「台灣」。

以「台灣是我們的母親」這感性的譬喻狹隘化「國家認同」到閩南族群與語言，並挑起政治鬥爭與族群對立，絕不是在台灣的中華民國未來之福。

不錯，我們絕大多數生於台灣，長於台灣，成家立業在台灣，養兒育女在台灣，最後會死於台灣。台灣是我們的家。若說台灣是我們的母親，那麼，中國是我們的父親。

這位父親在台灣最危險時候，保衛我們的家不受中共統治；用土地改革，消弭社會階級的不平等；用十大建設，讓我們經濟富裕；用普及的義務教育，掃除台灣的文盲，與日本殖民教育的歧視與不平等。強調四維八德，讓人民有良好的人品。從中國所建立並帶來台灣的憲政體制，不但打破台灣的戒嚴，也是現在弱勢執政黨所依賴的「憲政民主」。

我們當然怨懟過我們的父母。但是要把高渲染的感性譬喻用在實際政黨與國家關係的認同上，我們將迷失民主政治的事實：政黨不等同國家，也不等同族群，也不等同文化。換言之，中國共產黨不等同中國、不能決定中國文化走向、不能宰制非漢人。民進黨不等同台灣、不能決定台灣文化走向、也不能宰制非閩南人。同樣，中國國民黨從前不等同中國，現在也不等同台灣云云。在民主的政治下，一個政黨想壟斷政治的話語權不但徒勞無功，只會增添政治動亂。

賴總統揭櫫民進黨未來的政治實務，如遏止炒地炒房，肅貪反腐，反詐欺等等，人民衷心希望他能做到。這是維持民進黨長久執政之道。

當我們承認台灣與中國是我們民族、文化與政體上的父母，中華民國在台灣未來的走向不是抗中保台，而是反共興華。它在中國以及世界歷史的長河中，會有正面的地位。

國民黨 母親 民進黨

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