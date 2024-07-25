獨占台語 將滅台灣多元優美文化

加拿大沒有將英語稱為加拿大英語；新加坡未將福建話稱為新加坡福建話；瑞士沒有將德語、法語與義大利語稱為瑞士德語、瑞士法語、瑞士義大利語；美國沒有獨占英語為美語，只是稱美式英語，更沒強迫境內各國移民將其母語稱為美國西班牙語、美國俄語、美國華語、美國…語；加拿大、新加坡、美國、英國、德國、法國…等至今國體穩固，國力依然強大。

一九四九年來台的國民黨政府則因獨尊華語，透過政治手段抑制台灣各族本土語言的大中華沙文主義，終致後來政黨輪替，歷史殷鑑不遠。如今只有四成民意的民進黨政府教育部，卻因一位立委質詢，就將實施已十二年的「閩南語」認證考試以「台灣台語」取代，恐是民進黨惡政將遭人民唾棄的前兆。

六月六日陳培瑜立委的質詢後，教育部違反「十二年國民基本教育課程綱要本土語言課綱」與「國家語言發展法」，罔顧國中小已實施廿八年之本土語言教育，為虎作倀擬將「閩南語」認證名稱改為「台灣台語」認證。此包藏獨尊閩南語執政族群，壓抑台灣客家、原住民族群之沙文主義，與當年國民黨政府獨尊華語之舉有何不同？我等生長、立足台灣，並以台灣為榮之客家族群，當表達嚴重抗議。並請所有非以閩南語為母語之各族群人士，一起表達愛護台灣、保護台灣多元文化之美的嚴正立場！

之前有少數學者與社團，認為應以「台語」一詞替代「閩南語」，並發起台語正名連署運動，其意圖固然在凸顯並建立台灣主體意識，然其行動與國民政府五十年前獨尊華語、貶抑國內包括閩南在內各族群身分認同與文化傳承無異。中華民國為舉世推崇之民主國家，應確保各族裔國民地位平等、文化等值、話語平權；竄改「閩南語」稱呼、獨占「台語」一詞之威權沙文主義，非國家長遠發展、多元並陳、深積文化之福。

台灣會被世界廣泛認知與肯定，乃源於對多元族群之尊重、包容，連近廿年來入籍成為國民的新住民語言，都獲得國家法律與課綱的保護與尊重。如果僅以少數學者與社團的主張及一位立委的質詢，執政黨就指示教育部將「閩南語認證考試」竄改，並專擅「台灣台語」，將緩步消滅台灣多元族群之優美文化，壓抑非閩南族群者地位與各項國民權益，影響社會和諧，族群互相撕裂，不僅違反國家語言發展法，更非學校實施本土語言教學的旨意。

教育部的閩南語認證考試是否改為台灣台語認證考試，實應慎思後懸崖勒馬，回歸教育專業，不受政治侵蝕。