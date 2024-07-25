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大法官竟幫聲請人想論點

聯合報／ 楊智傑／雲科大科技法律所教授（新竹市）

此次國會改革法案擬建立調查權與聽證權，大都依循釋字五八五號解釋提出的方向。連反對國會改革的各界人士與青鳥們，也沒有反對釋字五八五號解釋。

但憲法法庭主筆大法官撰寫的暫時處分裁定書（以下簡稱主筆大法官），凍結調查權與聽證權部分條文，仔細閱讀裁定書的理由可以看出，主筆大法官確實想要推翻釋字五八五號解釋。

雖然在許多地方，主筆大法官好像也提到釋字五八五號解釋，但卻混合了釋字三二五、七二九等，刻意讓讀者眼花，分不清三者。其實釋字五八五已經修正釋字三二五，憲法法庭卻一再引用釋字三二五，有意推翻釋字五八五。另外，釋字七二九僅適用於調閱檢察官卷證此種非常特殊的情況，但主筆大法官卻多次引用，以支撐已被修正的釋字三二五。

一、就調查權行使的部分，主筆大法官一再提及，釋字三二五要求文件調閱權要經過院會、委員會決議。但實際上，從釋字五八五的前後文來看，早就推翻了這一點，只須由院會決議授權「行使調查權之組織」去行使。因此，行使調查權的組織，可以是一般委員會、委員會中的小委員會，也可以是委任不具立委身分的調查組織。故非主筆大法官理解的，每次文件調閱都要作一次院會決議。

二、就傳喚相關人民陳述意見部分，主筆大法官也故意截取釋字五八五的一段話，讓人以為要傳喚每一位人民陳述意見，須每次都經院會決議。這也是刻意截取釋字五八五的一段話。若看釋字五八五理由書的前後文就知道，院會決議組成「行使調查權之組織」後，傳喚人民就由該組織進行，不需要每次傳喚都經院會決議。

三、就聽證會舉行部分，主筆大法官的論述圍繞憲法六十七條之備詢打轉，而刻意忽略釋字五八五之「要求與調查事項相關之人民或政府人員，陳述證言或表示意見」，早就承認可傳喚一般人民來聽證。

四、就調查權行使與聽證會舉行時，可否要求人民提供文件資料，主筆大法官仍然刻意截取釋字五八五同段話，看起來好像只能傳喚人民陳述證言或表示意見，不能要求提供文件資訊，但這也是片面曲解。實際上，在釋字五八五解釋理由書第廿五段，已經討論了可傳喚人民提供文件資訊的問題，只是要注意保護人民隱私權。倘若按照主筆大法官理解，不能要求人民提供資料，釋字五八五理由書第廿五段何必討論如何注意保護人民隱私。

可以看出，主筆大法官本身非常反對釋字五八五號解釋。其雖有引用釋字五八五的一段話，但僅刻意引用其勉強同意的那段話，其他都不引述。且刻意漠視釋字五八五已經修正釋字三二五解釋的事實，也不從釋字五八五整體解釋理由書上下文去理解。

最重要的是，這些理由雖然部分內容來自於民進黨團和行政院二份釋憲聲請書；但有部分理由卻不是這二份聲請書提出，而是主筆大法官自己替聲請人想出的論點。例如，關於能否要求人民提供文件資料，二份聲請書都沒反對，主筆大法官卻用刻意挑選的釋字五八五一段話，認為不能要求人民提供文件資料。

在暫時處分階段，主筆大法官就跳出來幫聲請人想一些他們沒想到的新論點，等於主筆大法官也加入四個聲請人的十二位訴訟代理人，成為第十三位訴訟代理人。若是作實體判決，大法官可提出自己的新理論以說服其他大法官；但在暫時處分階段，聲請人不釋明，竟由大法官幫聲請人想論點，確實偏頗。

至於有沒有重大公益遭受難以回復之損害，主筆大法官應是出身學界精於憲法，沒閱讀過訴訟法論述與各國暫時處分判決，反正也沒辦法抗告，法界自有評斷。

國會改革法案 大法官 調查權

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