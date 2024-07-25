心態不同 日本沒有颱風假

每逢颱風，國人一則以喜，一則以憂。喜的是可能有颱風假，憂的是菜價可能飆漲。無獨有偶，日本人也是一則以喜，一則以憂。喜的是菜價可能不會飆漲，憂的是要如何準時上班。

根據「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，所謂颱風假適用範圍為政府各級機關及公、私立學校。但由於民間企業多「蕭規曹隨」，權責機關的直轄市長及縣（市）長的決定「動見觀瞻」，尤其像台北市會連帶影響股匯市與期貨等金融行業、新竹縣市也會影響竹科的科技產業。曾有學者估計，一天颱風假，至少讓台灣產值蒸發二百億元以上。

但由於民粹主義作祟，民選首長寧可錯放也不要不放。而受預期搶購心理影響下，菜價在颱風來臨前就先漲一波，更是習以為常。

或許是各種天災不斷，日本最重視天氣對交通的危害，各種大眾運輸工具或各級鐵公路，都有很嚴謹的應對規定。例如當降雨量、風速達到不同的程度，就分別實施減速、停駛或封路等措施。日本人認為颱風不像其他天災如地震不可預測，只要提前做好準備，就可以照常上班。考慮電車可能停駛，甚至提早入住公司附近旅館，都大有人在。而每逢颱風前夕，果菜品項可能會短缺，但價格不會隨之起舞。

常同在一個颱風侵襲路徑上，國人為謀求個人利益最大化，如灌爆地方首長臉書要求颱風假，囤積多餘物資甚至哄抬物價；日人則謀求團體利益最大化，如千方百計設法照常上班，不讓公司蒙受損失。考慮他人生計，不囤積物資。心態沒有對錯，文化差異罷了。