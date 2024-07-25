颱風假的轉型正義／給我颱風假 其餘免談？

連放兩天颱風假？這是多麼吸睛的標題啊！這幾年在社群媒體上等待「颱風假」宣布的暢快感，似乎成為大家面對颱風來襲的必備公式。

從靠著電視螢幕上看到颱風的最新發展，已經轉化到手機中各種飛快的資訊，除了訊息正確中心的中央氣象署外，還有各個氣象粉專、社群意見領袖，到各類網紅與自媒體，推波助瀾颱風的各種影響。

資訊的流變，因為通路廣大，參與者眾，有別於過去電視媒體重播災害資料畫面，當今的颱風儼然是「全媒體」的中心，尤其社群媒體過濾氣泡的篩選方式，讓颱風的各種面向，加乘擴大；「颱風的本質變成不是颱風本身」，颱風這個「符號」與所指涉的對象，與自然災害的因果關係變弱，颱風象徵性的符號的本身，竟是「放假」。

當大家的視角與關注，都在「颱風假」而多過颱風本身後，就直接連帶影響各縣市長放假與否的「政治正確」。颱風是否該放假，更是網民在虛擬空間發表聲量的舞台，當這股「要放假」的超級氣流吹起，颱風假的施作，往往動輒得咎，不放、晚放、早放都會被罵，於是乎，「多一分安全和少一分被罵」的颱風假判斷標準，勢必容易沁入縣市首長的思考DNA，在這樣虛擬空間的網路力量，外加真實媒體強化颱風的可怕，縣市首長的判斷和作為，勢必受到牽連。

當然，社群媒體在颱風期間對放假決策的影響是多方面的，一來，突然能有免工作的機會，快樂感強烈，二來，各地手機中的現場畫面和意見，也能幫助傳播資訊和民意，但常常出現造假或改圖的資訊，捏造災害訊息，拿玩笑當網路點擊賣點，非常不可取。

社群媒體上的廣泛討論和輿論壓力，極可能促使政府和商業組織更快速地做出放假決定，以避免負面聲音對公共形象造成影響。大量民眾關心颱風的動向、風險，並在社交媒體上表達擔憂時，當政者可能會更傾向於採取謹慎放假，以確保公眾安全。

颱風的本質是重大的風雨，會損害我們的人身安全，所以，就算判斷錯誤的實行放假，我們在慶幸或偷笑之餘，還是要謹慎待在家中，保障自身的安全。但颱風假，絕對不是面對颱風時的唯一態度。

可惜，有非常多的人，以關心放假與否為單一的面對颱風的態度，放假目的達到了，就出現「最帥市長」或「市長我愛你」的廣大回應；如果風雨大而沒放假，縣市首長必定成為責難對象。

然而，颱風假的轉型正義早就在我們的社會涵化蔓延，那就是遇到颱風，就該放假，給我放假，其餘免談！