賀錦麗想贏 靠內外奇招

美國總統拜登終於宣布退選，並表態全力支持賀錦麗參選。距美國大選僅一○六天，且川普遭槍擊後聲勢大盛之際，賀錦麗要在這次大選中戰勝川普，必須要出奇招，宣布其重大改革。茲建議如下：

對內方面：

一、美國近年來兩黨惡鬥已將黨的利益置於國家之上，致使問題叢生，川普若當選，他的作法將使問題更嚴重。賀競選時，應強調不分黨派、不分族群，應團結合作，提出她上任後的改革作法，共同化解面臨的問題。

二、今年以來美國強力指責中國「產能過剩」，其實是美國自身的製造業衰落，競爭力不足。近半世紀來，美國全力發展服務業，而忽視製造業，使製造業生產占ＧＤＰ的比例，自一九八○年的百分之廿一，二○二二年降為百分之十一，幾乎腰斬，造成產業嚴重失衡。因此，人民生活必需品，產業所需材料及零組件，絕大多數依賴進口，致使其對外商品貿易逆差不斷擴大。美國已自世界最大債權國淪落為最大債務國。美國政府及絕大多數人民均債務纏身，如不能改善，美國如何能再偉大？所以賀的競選政策，必須要大力發展製造業，除採取獎勵政策外，更要徹底改善製造業環境、培育勞工，提升自己的實力，應是美國政府當務之急。

三、美國所得分配惡化的情況，遠超過大家想像，美國已是世界所得分配差距最大的國家之一。所得分配惡化問題之嚴重，重傷到中產階級家庭實質所得，近十多年來淪為負成長，導致美國文化中對工作、進步、公平及樂觀等，許多根深柢固的美德，已經動搖，對未來國家社會發展造成嚴重傷害。

二○一六年川普之所以能當選，就是他競選政策號召了這批低所得者的支持。但他執政後，所得分配惡化的情況並未改善，且繼續惡化，但這批川迷並不知道。所以賀競選時，要揭穿川普的假象，提出改善的實質改革政策，爭取低所得者投票給賀錦麗。

對外方面：

一、近幾年來美國對中國實施各種打壓，不僅效果不彰，反而激勵中國更加團結，加速發展。甚至美國最擅長的科學發展，據英國《經濟學人》報導，中國在多項科學實力指標上，已領先美國。若川普當選打壓更會變本加厲。賀競選時，應拋棄這些不合理，傷人又害己的政策，改採相互合作，共謀發展繁榮的政策，以促進世界和平，避免大戰的發生。

二、俄烏、以哈戰爭造成各方死亡慘重，人民流離失所，建設大多遭受嚴重破壞。美國在兩場戰爭中已花費二千多億美元，並未獲得預期效果。賀競選時，應宣布將採必要措施，促使各方停戰，進行和平談判，使戰爭早日結束。

三、美國半世紀以來，以霸者的巧取豪奪，早已失去道德高度，川普若當選將更嚴厲執行。因此，賀應宣布對外採取和平作法，幫助落後國家，從事基礎設施建設，發展經濟，創造就業機會，提高所得，促進世界共同繁榮，使美國自「霸者」變成「和平創造者」。

以上建議，對美國而言，將是驚天動地的重大改革。我相信賀錦麗如能做到，不僅能使美國再偉大，更促進世界和平發展。在歷史上，她將是美國最成功的總統，也是對世界和平發展貢獻最大的全球領導人之一。